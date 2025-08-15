Se casan por la iglesia en 2026

Christian Nodal confesó que celebró una boda espiritual con Ángela Aguilar, tan solo 21 días después de concluir definitivamente su relación con la cantante Cazzu.

El intérprete de "Ya No Somos Ni Seremos" relató que la decisión surgió de manera espontánea tras un concierto en Ensenada, cuando decidió pasar un momento íntimo con la menor de la Dinastía Aguilar, lejos de las cámaras y el escrutinio público.

"Llegamos a Roma, toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura, sentí el amor, se respiraba el amor por todas partes. Me sentí vivo y más feliz que nunca. Como que nunca había amado o el amor había sido, había encontrado el amor por las razones correctas. Nada fue planeado", comentó en entrevista con Adela Micha.

El cantante reconoció que, al tomar la decisión, "veía la tormenta que se estaba viniendo", pero que su impulso de actuar con el corazón fue más fuerte.

"Nunca fue planeado. Todavía cuando fui a hablar con mi suegro el 22 de mayo, fue para hablar y salir. Yo le iba a pedir que fuera mi novia, nunca le conté al suegro de que ´me la voy a llevar´, no existía eso, Roma fue, literalmente, terminar el concierto en Ensenada", aseveró.

A pesar de que en ese momento no podían casarse legalmente, Nodal expresó que durante el vuelo hacia Roma comprendió que Ángela era su "verdadero amor" y que deseaba compartir con ella el resto de su vida.

Tras la boda espiritual y la civil, Nodal y Ángela ya planean su boda religiosa para el próximo año.