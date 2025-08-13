Christian Nodal revela la verdad en entrevista con Adela Micha

Christian Nodal remueve el escándalo en el que se vio envuelto junto con Angela Aguilar y Cazzu hace poco más de un año, tras haber terminado de manera sorpresiva con la cantante argentina y casarse enseguida con la hija de Pepe Aguilar.

Por primera vez, el cantante sonorense habla del tema para dar su version y defender a su esposa de las declaraciones que alguna vez dio Cazzu, la madre de su hija Inti.

"Angela no le rompio el corazon a mi hija. Angela no existia en todo lo que duro mi relacion (con Cazzu). De hecho a mi me rompio (Cazzu) el corazon", manifesto Nodal, en entrevista con Adela Micha.

La charla completa saldrá esta noche en YouTube, pero como preámbulo, la periodista lanzó un adelanto en sus redes sociales, donde, incluso, el famoso de 26 años también mencionó que antes del rompimiento definitivo, el había terminado con la argentina en seis ocasiones.

"Las rupturas previas eran como: 'Yo no tengo ganas de ser la mujer que tu necesitas'. Y a mi me rompio el corazon cuando me dijo eso como: 'Buscate alguien mas, nomas que yo no me entere', no pasaba más de dos días y todo se arreglaba".

Haces días se especuló que Nodal intentó parar la publicación de esta entrevista con Adela, sin embargo, hoy finalmente se anunció que saldrá al aire.

Christian Nodal y Angela Aguilar se casaron el 24 de julio por lo civil, donde tuvieron como padrino al famoso cantante Marc Anthony.

Esto tras semanas de escándalos surgidos a raíz de la sorpresiva separación del intérprete de música regional mexicana y Cazzu.