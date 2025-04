Al margen y sin comentarios

Christian Nodal se presentará el 23 y 24 de mayo en el Auditorio Metropolitano, y antes de reencontrarse con el público tapatío, habló con medios sobre su nuevo disco, su vida actual y los temas que rodean al regional mexicano.

Entre ellos, una polémica reciente: la proyección de imágenes de un capo durante un show en el mismo recinto, lo que provocó respuestas por parte de las autoridades de Jalisco y Zapopan.

Aunque evitó pronunciarse sobre decisiones institucionales, como la prohibición de narcocorridos en shows públicos en la región, Nodal explicó que su propuesta artística está alejada de ese tipo de contenido.

"Vivimos en una realidad donde México es lo que es y siento que está bien lo que quieren hacer. Creo que son decisiones más arriba de mí. Yo como cantante... si yo cantara corridos y me vienen a decir eso, pues yo voy a seguir cantando corridos, a ver cómo le haces tú", dijo el cantante de "mariacheño" este lunes en el Auditorio Metropolitano.

ARTISTA RESPONSABLE

Agregó que cada artista es responsable de lo que elige proyectar en sus conciertos.

"Cada artista es responsable de lo que va a lanzar al público, como música, como videos. Si vienes a un concierto de alguien que cante el corrido, creo que no te espantas por eso, ¿verdad? Cada parte del regional mexicano tiene su público, tiene sus gustos y sus métodos. Para gustos los colores, yo respeto a todos por igual".

En su caso, aseguró, la música que interpreta tiene otro enfoque.

"Pero yo canto románticas, de verdad estoy muy desprendido de todo ese tema. (...) Si yo canto canciones de amor, ¿ves en la pantalla algo que es de amor? No te vas a sorprender ni te vas a asustar, ¿verdad?"

"Entonces, si tu público es de corridos y todo eso, no sé... ya se está dando el show ahí. No sé si algún visual o algo que se muestre empeore el asunto o lo mejore o lo que sea, siendo que no... no conozco. Nunca he cantado corridos, entonces no te puedo explicar cómo me siento al respecto."

Nueva etapa con la prensa

RELACIÓN CON LA PRENSA

El intérprete de "Botella Tras Botella" también habló sobre su relación con la prensa y explicó por qué durante años evitó dar entrevistas. Dijo que, aunque desde fuera puede parecer una decisión simple, internamente no se sentía listo para exponerse.

"Ustedes pueden ver desde fuera muchas cosas y probablemente no se imaginan cómo se siente desde acá adentro. (...) No estaba ni en un momento donde me sintiera yo emocionalmente o profesionalmente preparado para dar cara a tantas cosas feas que había. Estaban pasando muchas cosas bonitas en la vida y siempre el enfoque era más negativo"

"No me quiero joder el día haciendo cosas buenas y que haya preguntas con doble sentido o con connotación negativa. Sentía que tenía que esperarme y estar en un buen momento de mi vida para tener la cercanía".

Shows y nuevo álbum

En la cita, Nodal recordó que Guadalajara fue clave en los inicios de su carrera y anticipó que los conciertos de mayo serán diferentes entre sí, con repertorio variado.

"Siempre trato de traer a mis compas o a mis amigas. Estoy seguro que esas noches no van a ser la excepción. (...) En la última fecha es cuando más tiempo me quedo, digo 'Ya libré la noche pasada, ya nomás me queda esta, vamos a darle con todo'".

También confirmó que el 10 de abril estrenará el sencillo "Amé", como parte de un próximo disco que describió como "más comercial", que incluirá nuevas colaboraciones. Aunque se había especulado sobre un dueto con Ángela Aguilar, el cantante lo descartó.

"No, no vino un dueto con Ángela Aguilar. Estuvimos haciendo un 'camping' y Ángela también compone canciones, entonces estuvo ahí involucrada como en tres canciones.

"Hay unas joyas en este álbum, y duetos muy importantes y lindos para el regional mexicano", agregó el músico, quien también prepara un documental que registra su proceso creativo.