¡Arriba la resistencia!: Christian Chávez

Al grito de "Las vidas trans importan, las vidas LGBT+ importan", iniciaron este sábado las actividades de la 46 Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México, con la presencia de Christian Chávez, Violeta Isfel y las integrantes de la nueva temporada de Drag Race México, entre otros famosos.

Las estrellas abrieron la jornada en un pequeño escenario dispuesto a un costado del Ángel de la Independencia desde las 10:00 horas, invitando a la fiesta y la reflexión, como el derecho a pedir una vida segura para las personas trans y la comunidad LGBT+.

En su oportunidad, el integrante de RBD destacó que la marcha está enfocada a reconocer y conmemorar a todos aquellos que abrieron brecha para la comunidad.

"Por quienes perdieron su trabajo, su familia y lamentablemente la vida, no ha sido en vano su lucha, esa lucha que hoy nos permite estar aquí", dijo Christian.

El cantante también resaltó la importancia de la unidad para transformar el odio en amor y destacó el hecho de que, en la actualidad, la población LGBT+ goza de más espacio, representación, pero sobre todo, visibilidad. Señaló que aún hay mucho camino por recorrer, ya que en México no se han erradicado los crímenes de odio.

EN LA LUCHA

"Seguiremos luchando hasta que este día sea únicamente de celebración, hasta que ya no queden más lágrimas qué secar, hasta que no haya nada triste qué recordar. ¡Arriba la resistencia!", exclamó.

Durante su discurso, el también actor usó una playera en la que se leía la palabra "puto", misma que se ha usado se manera despectiva y discriminatoria hacia los miembros de la comunidad LGBT+; dijo que hacer esto era como recuperar un poco del poder que les fue arrebatado en el pasado.

"Pero yo no me siento un ejemplo, me siento un ser humano más de la sociedad que forma parte de la comunidad... soy lo que soy".

EMPATÍA

Quienes también dieron un mensaje de empatía fueron las integrantes del elenco del show 2000´s X siempre: Naidelyn Navarrete, Grisel Margarita, Martha Sabrina, Violeta Isfel, Roxana Puente, Brissia Mayagoitia, Fernanda Arozqueta, Gaby Sánchez y Daniela Aedo.

"La comunidad ha sido parte importante de mi carrera, gracias por amar a Antonella (su personaje en Atrévete a soñar). Quiero decirles que amor es amor y las vidas trans importan", indicó Violeta Isfel.

No todo fue seriedad o activismo, también hubo diversión cuando Turbulence Queen y Burrita Burrona llegaron al escenario para cantar y bromear con los presentes, esto luego de dar el banderazo de salida de la marcha.