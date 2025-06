Fallece a los 86 años

¡El actor Chris Robinson, célebre por sus papeles en las telenovelas General Hospital y The Bold and the Beautiful, falleció a los 86 años mientras dormía la madrugada del lunes en su rancho cerca de Sedona, Arizona.

La causa oficial de su muerte fue insuficiencia cardíaca, según informó su colaborador y amigo MJ Allen a través de un comunicado en redes sociales.

Con una carrera que abarcó ocho décadas y más de 100 créditos en cine y televisión, Robinson dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento.