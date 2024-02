Captan a Chris Martin, vocalista de Coldplay, en una barbería de CDMX

El cantante Chris Martin desató euforia en redes sociales, luego de que un usuario diera a conocer que el vocalista de la banda Coldplay se estuvo paseando por calles de la Ciudad de México.

Por medio de la plataforma X, el usuario @victortheonebd compartió la curiosa historia que le sucedió a su barbero, específicamente en la alcaldía Coyoacán.

"Ayer fui a la barbería. Me regresé a mi depa y en la tarde mi barbero sube una foto con Chris Martin, vocalista de coldplay, casual en Coyoacán. Me dijo que después de que me fuera entró a la barbería. Estuve a nada de toparme a uno de mis artistas favoritos", relató el internauta.

Aunado a ello, en una segunda publicación el usuario compartió la imagen que le hizo llegar su barbero. "Que suerte tuvo mi cuate", expresó acompañada de la fotografía donde se ve a Chris Martin.

De acuerdo con usuarios de la misma red social, el artista se encontraba acompañando a su novia Dakota Johnson, quien promocionó su película "Madame Web" en la metrópoli.

La actriz, conocida por protagonizar la trilogía de "Cincuenta sombras", llegó al país como parte de su gira de promoción a la que es la cuarta película del universo de Spider-Man de Sony, que cuenta la historia de una súper heroína mujer que obtiene poderes tras su interacción con el veneno de una poderosa araña.

"Hola, gracias por estar aquí, lo siento por mi español, es terrible", se disculpó Johnson ante la audiencia de invitados, fans y periodistas que vieron un día antes del estreno nacional la cinta.