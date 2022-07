Chocan a Vanessa Guzmán; se recupera para nueva competencia

Vanessa Guzmán sufrió un accidente el martes cuando se dirigía al gimnasio; en un video desde el hospital, la actriz detalló que un carro le pegó por detrás y que en ese momento tenía un intenso dolor en el cuello.

A través de sus redes, Guzmán, de 46 años compartió que afortunadamente viajaba sola, y aunque su automóvil sí sufrió daños, ella se encontraba bien.

Se mostró preocupada por lo que pasará con sus entrenamientos para su próxima competencia, sin embargo, explicó que por fortuna el accidente no altera sus planes.

Recientemente, Guzmán quedó en el top ten de una competencia de fisicoculturismo, disciplina en la que se desempeña desde hace tiempo con éxito.

Vanessa posteó sonriente una fotografía en la que se encuentra en cama.

"Y bueno, a veces pasan cosas que uno no espera, pero confiada de que los ángeles que me acompañan desde arriba siempre están cuidándome, quiero comentarles que el día martes sufrí un pequeño accidente, una conductora me chocó, gracias a Dios no fue grave, acudí al hospital y no hay daños que perjudiquen mi salud ni tampoco mi preparación. Acá en el video les explico con más detalles, muchas gracias por sus mensajes quienes ya sabían, se les agradece infinitamente".