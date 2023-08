Toma Chiquis Rivera experiencia y seguridad

MONTERREY, NL .-Un tanto conmocionada porque cantará en el mismo escenario que su mamá lo hizo por última vez en Monterrey, Chiquis Rivera afirmó que al inicio de su carrera hubo gente que no creía en ella y no le daban la oportunidad, incluso esperaban que fuera como el "monstruo musical" que era la Diva de la Banda.

"Sí, y lo entiendo completamente, yo creo que no me estaban dando la oportunidad de conocerme, de dejarme crecer. Mi mamá es un monstruo musical, o sea es La Diva de la Banda, y creo que ciertas personas pensaban que tenía que ser igualita a ella o cantar como ella, pero yo iba empezando", declaró Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis.

En su llegada al Aeropuerto Internacional Monterrey la intérprete de banda aseguró que con el paso de los años ha adquirido seguridad en el escenario.

"Pero ahora me siento lista, me siento segura, creo que hemos trabajado mucho no nomás yo, sino todo mi equipo, y me siento muy orgullosa de mi trabajo y de lo que hemos logrado y ahí vamos poco a poco".

A diferencia de su mamá que el éxito en su carra le permitió trasladarse de una ciudad a otra en avión privado, Chiquis aún lo hace en vuelos comerciales.

Confesó que en el pasado no le gustaba la idea de usar aviones privados, pero eso ha cambiado.

La Diva de la Banda perdió la vida en un accidente aéreo mientras volaba un Learjet 25 , que cayó en la sierra del municipio de Iturbide la madrugada del 9 de diciembre de 2012.

"Sabes qué, no lo he pensado. Me gustaría, si se da, por su puesto que sí. Yo, la verdad, estoy en las manos de Dios, y no me preocupa, porque antes sí decía: 'yo no quiero andar en aviones privados'. Ahora digo: 'estoy en las manos de Dios'".

En su vista a la Sultana del Norte, señaló que la actuación que tendrá en el festival de radio La Batalla, de La Sabrosita, en la Arena Monterrey, será especial y sentimental, pues es el último recinto donde cantó Jenni.

Incluso, fue ahí donde lloró al recordar a su hija Chiquis dada la situación familiar que enfrentaban en ese momento y por la cual se habían distanciado en ese tiempo.

En ese último show la fallecida cantante le dedicó "Paloma Negra" a su hija, entre lágrimas.

"Siento en mi pecho algo raro, son sentimientos encontrados. No hay otra forma de expresarlo, pero estoy contenta, estoy feliz. Sé que ella va a estar conmigo, Sé que mañana (miércoles) será un día muy especial", aseguró.

"Estoy lista, me siento preparada, fuerte. Se vale llorar", agregó.

Chiquis compartió que a través de su fundación busca ayudar a niños de escasos recursos en el tema de la educación, y espera que este proyecto que se da en Estados Unidos, pronto llegue a otros países.

"Es importante para mí (ayudar a niños) porque son el futuro, así que quiero dar más becas, porque para eso estoy, para ayudar".