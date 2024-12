Revelación: Querían matar a Cher

En su nuevo libro de memorias "Cher: The Memoir (Parte Uno)", la cantante reveló cómo su ex marido Sonny Bono "pensó seriamente" en matarla al final de su matrimonio.

Por: Agencia Reforma

Noviembre 20, 2024 -

En su nuevo libro de memorias "Cher: The Memoir (Parte Uno)", la cantante reveló cómo su ex marido Sonny Bono "pensó seriamente" en matarla al final de su matrimonio.

Todo comenzó en octubre de 1972, cuando Cher, infeliz con su relación, le expresó a Sonny que quería acostarse con Bill, un guitarrista de su banda, como una forma indirecta de manifestar su frustración.

"El silencio era ensordecedor. Entonces (Sonny) dijo: ´¿Cuánto tiempo crees que necesitarás?´", recordó la cantante de 78 años.

La intérprete de "Believe" respondió "dos horas", y él se fue, dejándola sola y llorando sobre el hombro de Bill.

La pareja, que estaba al frente del programa The Sonny and Cher Comedy Hour, se separó, aunque Cher aceptó vivir con Sonny durante la semana para no dañar su imagen pública. Durante ese tiempo, en uno de sus desayunos juntos, el fallecido político sorprendió a la cantante con una inquietante confesión.

"Sabes, después de que te fuiste con Bill esa noche en el Sahara, pensé seriamente en tirarte desde nuestro balcón", dijo Sonny.

La declaración dejó a la protagonista de Las Brujas de Eastwick atónita, aunque él lo dijo entre risas, hizo que ella le confesará que ya había pensado en saltar desde el balcón de su habitación de hotel en Las Vegas.

"¡No habría habido necesidad de empujarme porque iba a saltar!", contestó.

Cher, a pesar de las dificultades de su matrimonio, nunca creyó que Sonny realmente hubiera intentado matarla, pero sí reconoció que la amenaza había estado presente en su mente.

"No creo ni por un minuto que Sonny me hubiera empujado desde el balcón, pero estoy segura de que se le pasó por la cabeza y sabía que saltar también se me había pasado por la cabeza a mí. ¿Qué otra cosa podíamos hacer excepto reírnos?", escribió.

La cantante también abordó otros aspectos dolorosos de su relación con Sonny, quien falleció en 1998 debido a un accidente de esquí, incluidos los constantes engaños, provocando pensamientos suicidas.

"Estaba mareada de soledad. Vi lo fácil que sería dar un paso y simplemente desaparecer. Durante unos minutos locos, no podía imaginar otra opción. Lo hice cinco o seis veces", se lee en el libro.

Cher y Sonny Bono se divorciaron en 1975, después de una década de matrimonio.