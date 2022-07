Revela que tuvo 3 abortos

"Cuando era joven tuve 3 abortos espontáneos. El primero a los 18 años. Estaba sola en nuestra casa. Son llegó a casa y yo estaba llorando y meciéndome en el piso".

"Cuando tuve 2 abortos, estaba gritando de dolor. Ni siquiera podía parar el ascensor. El Dr. me envió directamente al hospital y al quirófano. ¿Qué pasaría conmigo hoy?", señaló en sus redes sociales.

La diva del pop no es la única famosa que ha atacado a la Corte Suprema de Estados Unidos por dicha decisión, también varios músicos han mostrado su inconformidad como: Taylor Swift, Joe Talbot, Billie Eilish, los grupos Rage Against The Machine y Pearl Jam.