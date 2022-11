Este fue el disfraz que eligió Chayanne para festejar Halloween

---Chayanne se disfrazó para Halloween

Para este Halloween y Día Muertos, Chayanne eligió un disfraz que dio qué hablar. El atuendo seleccionado por el intérprete de "Torero" fue una clara referencia a su canción "Humanos a Marte". Esta pieza musical fue el primer sencillo de su decimoquinto álbum de estudio, llamado "En todo estaré", lanzado en abril de 2014. El tema fue un éxito total y el cantante de 54 años hizo un remix urbano junto a Yandel.

"Te quiero como no hice antes", fue el comentario que le dejó la firma del sello discográfico que hace años acompaña al artista en sus álbumes de estudio, Sony Music, en la secuencia de imágenes que publicó el cantante. El mensaje hace alusión, justamente, al primer verso de la canción "Humanos a Marte".

"Llegaron los humanos a Marte", fue el epígrafe que escribió Chayanne para acompañar sus divertidas fotografías. Allí se lo pudo ver con un disfraz realmente galáctico, portando un total look plateado, como todo un "hombre del espacio", desde el calzado hasta su cabello. Sus gafas y su vestimenta, fueron los protagonistas de un outfit que cosechó más de 180 mil "Me gusta" y casi 2500 comentarios. No caben dudas de que el cantante tuvo un éxito rotundo con el homenaje a su pieza musical exitosa de hace 8 años y es por eso que sus fans enloquecieron, le dejaron elogios y comentarios de cariño.