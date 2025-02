Así fue el concierto de Chayanne en el Palacio de los Deportes

Recién denominado "El Papá de Latinoamérica", Chayanne celebró con "sus hijos" todo lo que le ha aportado a la música pop en español: baile, fiesta, romance y mucho carisma.

"¿Cómo están mis hijos?", preguntó anoche el boricua a medio concierto, y con ello desató los mayores alaridos.

Con el repertorio que ya llevó a distintos puntos de Latinoamérica, el cantante, de 56 años, llenó el Palacio de los Deportes en el primero de cuatro conciertos que hará del Bailemos Otra Vez Tour 2025, con 18 mil personas.

Adrenalina en su máxima expresión, con coreografías de alto nivel, exhibió durante un popurrí con "Bailemos Otra Vez", "Salomé" y "Boom Boom", al que integró un sampler de "Wanna Be Startin' Somethin'", de Michael Jackson.

Motivo de stickers, memes y videos con leyendas que piropean su físico y carisma, a Chayanne le llovieron carteles, mantas y playeras alrededor del recinto.

?? Así lució la primera de seis noches agotadas que ofrecerá el papá de México mejor conocido como Chayanne, en el Palacio de los Deportes.



Suena: ´Completamente Enamorados' del álbum "Tiempo de Vals" del año 1990.



¿Estuviste ahí o hubieras querido estar ahí? ... pic.twitter.com/DQpGAiiKno — CNXN Oficial (@cnxn_oficial) February 28, 2025

La audiencia quería que los leyera. "Soy tu hija. Papacito", fue uno de ellos. "Ven por tus hijos" y "papá, rescátame", otros más. El hit fue un stand con una imagen de él de tamaño real donde la invitada se tomaba fotos todo y velo y ramo de novia, a 50 pesos cada instantánea.

"Buenas noches, mi gente bonita, qué placer tan grande estar con ustedes aquí, en México lindo y querido. Muchísimas gracias por esta muestra de cariño, por estar presentes, por esta bienvenida tan calurosa. Hacía mucho que no les veía las caritas.

"Estoy feliz de estar con ustedes, todo se ha hecho con mucho cariño, así que esta noche ustedes mandan y yo obedezco", saludó.

Con cuatro bailarines y cuatro bailarinas, el artista completó el cuadro de figuras en movimiento en el escenario, el cual tuvo una plataforma rectangular al centro en la que se subió a presumir su porte.

Ahí ilusionó más. Las fans gritaban "¡que se la quite, que se la quite!", hablando de su camisa, pero no las complació.

Dividido en tres actos, con música rítmica y bailable y con un "desenchufado" que constó de casi todas sus baladas populares, el caribeño encantó con sus detalles, como pedirle al público hacer la ola, tomar el celular de una fan para hacerle un video personalizado o contar que el de ayer fue su show número 52, entre banderas de Puerto Rico y México.

"Si llevamos 30 años cantando canciones yo los veo de 15, así que seamos felices con lo que cantemos", expreso Chayanne, quien deleitó con éxitos obligados como "Tiempo de Vals", "Fiesta en América" y "Humanos a Marte", para dejar al final "Provócame" y "Caprichosa", entre otras.