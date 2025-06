Chayanne pide en redes que lo feliciten por el Día del Padre

En pleno Día del padre, el cantante Chayanne volvió a confirmar su lugar como el "papá de Latinoamérica" al publicar un mensaje que desató una ola de memes, felicitaciones comentarios cariñosos y bromas parte de sus "hijos".

A través de su cuenta oficial en X, el intérprete de "Salomé" escribió con humor:

"Mis hijos! No puedo creer que aún no me hayan saludado... ¡Ya es mediodía y sigo esperando mi desayuno sorpresa!", acompañando el texto con un emoji de risa.

Las palabras del boricua no tardaron en hacer eco entre sus más de 1 millón de retoños, quienes no solo le desearon un gran día; sino que lo colocaron entre las principales tendencias.

"¡Feliz día papi! Posdata: no me ha llegado la manutención este mes", "Papá, si te he fallado te perdón de la única forma que sé", o "Felicidades papá, ¿cuándo me darás tu apellido?", "Me abandonaste y ¿aún así quieres que te salude?, estás mal pa' " escribieron.

Pero eso no fue todo, algunos, incluso, le mandaron videos en lo que se les veía abrazando a sus fotografías o celebrando con imágenes suyas.

Desde hace años, Chayanne ha sido adoptado como el "padre simbólico" de toda una generación, un apodo que lejos de rechazar, ha abrazado con orgullo y sobre todo humor, ya que, en diferentes ocasiones, ha hablado del enorme cariño que siente por todos sus hijos:

"Los amo mis hijos. Espero que les esté llegando la mensualidad", dijo en uno de sus conciertos.

La publicación fue fijada por el propio artista, lo que demuestra que disfruta del juego y del vínculo tan particular que mantiene con el público. Mientras tanto, miles de usuarios siguen respondiendo al llamado del "Padre de Latinoamérica".