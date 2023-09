Charly revela intimidaciones de Mayer por usar nombre de Garibaldi

CIUDAD DE MÉXICO.- Charly López no se queda callado y habla de las medidas que Sergio Mayer tomó para que él y sus compañeros de agrupación no usaran el nombre de Garibaldi en su reencuentro, pues aseguró que el actor amenazó con demandar a la Arena CDMX, recinto en el que la banda -ahora conocida como GB5- se presentará este viernes, como parte de "Los 90´s Pop Tour", asegurando que Mayer les dio una puñalada por la espalda a aquellos que hacía llamar "sus hermanos".

Fue a principios de este mes, cuando Katia Llanos, Luisa Fernanda, Paty Manterola, Charly López y Víctor Noriega anunciaron el regreso de Garibaldi, la agrupación que se formó en 1988 y que se convirtió en todo un éxito por temas como "Banana", "Que te la pongo" y "La ventanita", sin embargo, anunciaron que volvían con un nuevo nombre; GB5, aunque en ese momento negaron que el cambio hubiera sido motivado por una discusión con los integrantes que no se integraron a su regreso.

"Nadie se peleó con nadie", aseguró en ese momento Charly López, mismo que ahora reconoce que sí hubo diferencias y desacuerdos entre él, sus compañeros y Sergio Mayer.

En una entrevista que el cantante concedió a "Ventanenado" contó que aunque Mayer dijo frente a la prensa que, si no formaba parte del proyecto porque no había sido requerido por sus compañeros, la realidad es que el exdiputado tenía un as bajo la manga, pues se enteraron que, cuando el actor salió de "La casa de los famosos México", se encargó amedrentarlos asegurando que demandaría a la Arena CDMX, si permitía que la banda se presentara con el nombre con que se dio a conocer en los años noventa.

"Saliendo de la casa habló para demandar a la Arena si nos subían con el nombre Garibaldi, a nosotros", destacó.

Sin embargo, López se sinceró y dijo que si hace unas semanas dijo que no había ningún pleito era para llevar la fiesta en paz, sin embargo, mostró su disgusto del supuesto complot que Mayer y Televisa están ejerciendo en contra del grupo. "Wow... nunca nos esperamos eso", señaló.

"Dice que somos sus ´hermanitos´, pero a los hermanitos les mete una puñalada por atrás, porque metió una demanda a la Arena CDMX y creo que eso la gente no lo sabe porque lo que menos queríamos era tener broncas con nadie", destacó.

También negó que sea cierto -como ha indicado Mayer- que el nombre de Garibaldi pertenezca a Televisa y, en cambio, indicó que sigue en manos del IMPI. "Por respeto, nosotros le cambiamos a GB5, porque Sergio, en el momento en que salió (de LCDLFM), en lugar de llamarnos y decirnos: ´-Oigan, ya salí de la casa, ¿qué hacemos?', lo primero que hace fue demandar a la Arena y empezar a hacer un complot con Televisa contra nosotros", detalló.