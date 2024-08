Chantal Andere regresa al teatro

La actriz Chantal Andere se prepara para debutar en "La tiendita de los horrores", una puesta en escena que le ha permitido explorar nuevas facetas como actriz.

Interpretando a una mujer con un pasado difícil, Chantal Andere se adentra en un papel que, aunque distinto a lo que suele hacer (generalmente hace roles antagonistas en TV), ha despertado su interés por su profundidad.

"Este personaje es el de una mujer que tiene un buen corazón, muy optimista, pero que tuvo una infancia muy lastimosa. No tiene papá ni mamá y tuvo que hacer cosas difíciles para salir adelante en la vida, algo con los que todos nos podemos sentir identificados", comenta Chantal.

SU PERSONAJE

Sin embargo, aunque la actriz distingue muchas diferencias entre ella y su personaje, cuenta que comparte una visión optimista ante la adversidad, algo con lo que la actriz se identifica y que busca transmitir al público.

"No tengo mucha afinidad con el personaje porque yo no permitiría las cosas que ella permite; ése también es un mensaje para reflexionar que no tenemos que soportar cosas que nos hacen sentir sumisas, pero lo que tengo en común es que yo también siempre le veo el lado bueno a todo", dice Andere, reconociendo la conexión que ha desarrollado con su rol.

La puesta en escena, que se estrenará el 20 de octubre en el teatro Hidalgo, combina humor negro con una historia que deja espacio para la reflexión.

LA TRAMA

La relación de la protagonista con la planta carnívora que centra la trama es una mezcla de sátira y crítica a ciertas decisiones humanas, una comedia que trata de alcanzar temas serios.

"Es un humor ácido, negro, pero al final es humor que provoca reflexión. La gente sale con muchos mensajes, especialmente sobre el maltrato y el amor verdadero, y cómo entender la línea delgada entre cada uno de ellos", explica.

Andere ve en esta obra la oportunidad de ofrecer algo más que entretenimiento.

Chantal ha decidido dedicarse por completo a este proyecto teatral, al ser una disciplina que, según sus palabras, requiere un rigor especial; ella tiene un historial en teatro musical, desde que era niña, y también fue cantante.