Descansa de las villanas

Por primera vez en 37 años de trayectoria, Chantal Andere aceptó una oferta laboral fuera de México, aunque esto implica estar lejos de casa, de sus hijos, su esposo y su mamá.

La actriz compartió las razones por las que dio el "sí" para ser parte del elenco de la adaptación moderna que Telemundo hace de la serie española "Velvet".

"En realidad sí fue muy difícil dejar mis hijos, mi esposo, mi mamá... todo. No fue una decisión que se tomó en un día", afirmó Chantal en entrevista telefónica desde Miami, donde radica ahora.

"Ha valido mucho la pena, sobre todo por el proyecto, porque esta historia yo la vi hace como 10 años y me gustó mucho. Fue una serie que me mantuvo pegada a la televisión hasta la madrugada".

En "Velvet, El Nuevo Imperio", la hija de la actriz Jacqueline Andere encarna el personaje de Blanca Morales.

"Este es mi tercer proyecto con Telemundo, pero los dos anteriores se habían filmado en la Ciudad de México. Es la primera vez que salgo de México por tanto tiempo. Ya había estado por acá haciendo cosas, pero en espacios ´cortitos´ y en otras cosas que no eran telenovelas", aclaró.

A Miami llegó para establecerse por cuatro meses desde el pasado 21 de febrero.

"Ya estamos a la mitad, y faltan dos meses más para que concluya, en junio", explicó.

La villana de telenovelas como "Marimar" y "Destilando Amor" compartió que han sido jornadas laborales pesadas, pero como Miami es una ciudad que ya conocía, le ha resultado menos duro el cambio.

"Mi familia acaba de estar aquí, estuvo por una semana, y verlos me dio una energía brutal", expresó.

Chantal, de 53 años, está casada desde hace 16 años con Enrique Rivero Lake, con quien tiene dos hijos: Natalia, de 16 años, y Sebastián, de 10. Espera que para finales del mayo su mamá se pase unos días junto a ella.

"Ha sido duro, pero bendita tecnología, Facetime todas las noches, ya sabes", contó.

"En ratos libres trato de resolver ´cositas´ del colegio, sobre todo del niño, que está más chico, y estando en contacto siempre con las personas que trabajan en la casa. No es como que digas me ´fui y adiós, ahí arréglenselas´, no se puede uno desprender así".