Revive a Reynosa... ¡Sold out!

Sin duda, esta pandemia nos ha traído mucho aprendizaje, y el más grande es ´o nos adaptamos a los cambios que vivimos, o vamos a sufrir´, y el dolor es normal, pero el sufrimiento es opcional* César Lozano, Médico y conferencista

También menciono que aquellos que viven en el aquí y el ahora son personas que pueden disfrutar más de la vida, porque no hay que vivir planeando un futuro impreciso, ni quedarnos en el pasado, ese es el primer punto. Y el segundo paso el control de las emociones, no tener culpa, ira, enojo, resentimiento, odio, celos porque todo eso enferma y dio las herramientas para manejarlo, que son los poderes del ser humano atracción, intuición y aceptacion y lo más importante evitar preocupaciones.

Y así fue que por más de dos horas de una manera muy divertida, Lozano hizo reír y reflexionar al público de ambas fronteras, con sus frases matonas y con un lenguaje coloquial que los hizo sentirse en casa.

Lleno total en la conferencia "Por El Placer de Vivir Mi reencuentro Contigo"

TRIUNFAL RETORNO

En entrevista con los medios de comunicación, previo a la conferencia el doctor Cesar Lozano, comentó que recién inicio esta gira 2022 y que estaba feliz de haber logrado llenos totales en Matamoros y Reynosa; y aún les restan 52 ciudades de México y Estados Unidos.

Así mismo explicó : ´Mi reencuentro contigo´, así le puse a esta gira de ´Por el Placer de Vivir´, mi libro más vendido, es una recopilación de todas mis conferencias para reconnectar con el público"

Y respecto a como vivió la pandemia indicó: "Estos dos años sacaron nuestra mejor y nuestra peor versión, y el problema no fue la pandemia, sino cómo reaccionamos. Hubo muchas separaciones, muchos matrimonios que decidieron terminar, y aumentó el índice de personas que no desean casarse. Todo esto tiene que ver mucho con el descubrimiento de cómo somos en realidad, y es que pasamos tanto tiempo conviviendo en casa que realmente nos conocimos".

SIN MIEDO A MORIR

¿Tuviste miedo a morir?: "Nunca, me dio Covid en enero, pero fue una gripita, no medio cuando no había vacunas. cuando la gente no podía respirar pero yo nunca tuve miedo sinceramente, ni tengo miedo ahora a la muerte yo siento que es el paso más maravilloso que vamos a dar todos, se oye muy raro eso pero mi Dios no permitiría la muerte si fuera algo malo".