Reviven vez en que César Bono se durmió en conferencia

En febrero, César Bono fue captado en una de las conferencias del Dr. Simi, en la que se quedó dormido, durante la intervención de una de las embajadoras de la farmacéutica, por lo que llegó a ser criticado y, hoy, que reviven ese momento en redes, el público lo defiende, pues reconoce que el actor siempre ha sido muy trabajador y que, probablemente, el cansancio que demostró fue motivado por los efectos de la edad.

Hace dos meses, el 24 de febrero, debido a que es uno de sus embajadores principales de Farmacias Similares, Bono fue convocado a presidir la conferencia de prensa en donde Víctor González Torres, Dr. Simi, dio a conocer sus intenciones de postularse, por tercera ocasión, para obtener el Premio Nobel de la Paz.

Junto a personalidades como Luz Elena González, Susana González, Adela Micha, Rigoberta Menchú y el rector de la Basílica de Guadalupe, monseñor Efraín Hernández, el actor fue uno de los ponentes junto a don Víctor y su hijo, Víctor González Herrera.

Mientras la conferencia transcurría, como pudo documentar Berenice Ortiz, quedó evidenciado que el actor se encontraba muy cansado, debido a que parpadeaba constantemente para intentar controlar el impulso orgánico que lo hacía cerrar los ojos, finalmente, el agotamiento lo venció a momentos en los que se quedó dormido.

El momento más evidente fue al instante en que Menchú tomó la palabra para explicar cómo se dio lugar a la nominación, impulsada por el Grupo por un País Mejor.

Uno de los que se percató que al actor lo estaba superando el cansancio, fue el monseñor Hernández, quien observaba de soslayo a Bono, aunque cabe destacar que el propio rector de la Basílica también cerró los ojos en más de una ocasión.

En redes no se ha tomado a bien que el video de aquel momento vuelva a circular en internet, debido a que consideran que es un acto irrespetuoso contra el actor que, desde hace años, vive un estado de salud muy vulnerable, tras ser víctima de ocho infartos, y, pese a las dificultades, sigue trabajando para proveer a sus cuatro hijos; María del Sol, María Rosa, César Patricio y Leonardo Patricio.

"No es malo eso, pobre señor... ya se ve cansado".

"Con esa conferencia tan aburrida, se hubiera dormido hasta un león hambriento".

En los últimos años, el propio Bono ha reconocido que es consciente que el tiempo apremia:

"Yo cada vez lo veo más cerca, así es... yo con el tiempo me queda, cada vez más corto, hoy me queda menos tiempo que ayer, no es por empujar a nadie, pero así es la vida".