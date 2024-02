Ignora Céline Dion polémica con Taylor Swift en los Grammy

CIUDAD DE MÉXICO .-El escándalo desatado por Taylor Swift al ignorar la presencia de Céline Dion, quien le entregó el Grammy a Álbum del Año en la entrega realizada este fin de semana no fue de gran importancia para la canadiense.

Este martes, el portal Page Six dio a conocer la postura de la intérprete de "My Heart Will Go On" frente a las críticas relacionadas con la falta de respeto que los televidentes observaron cuando ella le entregó el gramófono.

De acuerdo con las revelaciones, a Dion no le pareció importante el sentir del público en referencia a la polémica presencia de Swift, pues el ícono de la música sólo tenía la intención de demostrar que estaba feliz por estar presente.

"No creo que a Céline le importara y después hablaron entre bastidores (ella y Taylor). Pero Céline fue amable y feliz de estar allí. Por supuesto, lo correcto hubiera sido que Taylor la reconociera, como lo hizo Adele hace años.

"Ella (Céline) quería mostrarle a todos que lo está haciendo bien. Tiene días buenos y días malos... es una enfermedad dolorosa, pero no es una sentencia de muerte", explicó la fuente al portal.

Aunque en la noche del 4 de febrero, las tendencias en redes sociales, como X, fueron acaparadas por la cantautora de "Shake It Off" y el momento en que ignoró a la estrella de 55 años, todo parece estar en paz entre ambas.

Finalmente, la fuente cercana a la cantante de "The Power of Love" indicó que el objetivo de ella era hacer notar que está haciendo sus mejores esfuerzos contra el Síndrome de la Persona Rígida.

"Ella es claramente capaz de hacer cosas y quería mostrarles a todos que ha vuelto. Ella se veía fantástica. La esperanza es que ella pueda actuar pronto", añadió la fuente.