Corrió Celine Dion el riesgo de sobredosis

Ciudad de México.- La batalla que Celine Dion está librando contra el Síndrome de Persona Rígida, que le fue diagnosticado en diciembre de 2022 pero que empezó a padecer años atrás, la llevó a abusar de los sedantes y ansiolíticos, con el riesgo de morir por sobredosis.

Así lo confesó la estrella canadiense, de 56 años, en entrevista con NBC News previo al estreno del documental sobre su vida "Yo Soy: Celine Dion", que Prime Video estrenará el 25 de junio.

"Subí al escenario y comencé a sonar más nasal (...) pero lo que sentí fue diferente: empecé a sentir que el cuerpo estaba más rígido", dijo acerca de las primeras veces que notó el padecimiento, en un show de hace tiempo.

Para tratar de soportar los síntomas, como convulsiones, rigidez en los músculos del torso y extremidades y espasmos musculares severos, se automedicó con dosis de 20 miligramos de Diazepam (Valium), el potente

sedante. "Noventa miligramos pueden matarte, podrías dejar de respirar, pero mi cuerpo llegó a acostumbrarse a 20, 30, 40 (miligramos) y subiendo, y lo necesitaba: necesitaba relajar todo el cuerpo".

El Síndrome de Persona Rígida es un raro desorden progresivo autoinmune y sin cura que sólo con tratamiento puede ser controlable y suele provocar dificultad para hablar y caminar o generar visión doble.

Durante la pandemia por Covid-19 decidió ponerse en manos de profesionales de la salud para reducir el consumo de diazepam y buscar otra salida.

"Con la ayuda de los médicos frené todo, porque al reducir estos medicamentos también puedes morir, no se puede simplemente parar todo", agregó.

Tan determinada está a rehacer su vida artística que ningún obstáculo la detendrá.

"Voy a volver a los escenarios incluso si tengo que gatear. Incluso si tengo que hablar con mis manos, lo haré. Yo soy Celine Dion, porque hoy mi voz será escuchada por primera vez, no porque tenga que hacerlo o porque necesite hacerlo, sino porque quiero y me hace falta esto", dijo la ganadora del Grammy, quien ha tenido éxitos como "My Heart Will Go On".

La estrella, nacida en Quebec, tuvo que cancelar una gira en 2023-2024 al no sentirse con la suficiente fuerza. Hizo una aparición sorpresiva en el Grammy en febrero pasado para presentar la categoría Álbum del Año, que ganó Taylor Swift.

Durante su carrera, Dion ha vendido más de 250 millones de discos. Su Courage World Tour, que comenzó en 2019, completó 52 espectáculos antes de suspenderse debido a la pandemia.