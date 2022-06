Celebran sus 15 años

Matute tiró la casa por la ventana en su fiesta de 15 años, que celebró en la Arena Monterrey, el día de ayer, pues contó con la presencia de Magneto, Ernesto D´ Alessio y los británicos When in Rome como invitados especiales.

Con un repertorio más que completo de pop, rock, grupero, salsa, baladas, cumbia y hasta reggae, el quinteto originario de Ciudad de México deleitó a su público, la llamada familia ochentera, conformada mayormente por adultos de más de 30 años.

A partir de las 21:50 horas, el grupo especialista en covers abrió la velada con un karaoke de "Quinceañera", canción a la que hace alusión el tour actual de la banda.

"A lover´s holiday", "I Love Rock & Roll", "Devuélveme a mi chica", "Autos, moda y rock and roll", "Que no quede huella", "Soy un desastre", "Sweat (A La La La La Long)" y "Ahora te puedes marchar", fueron algunos de los éxitos que conformaron la primera tanda de canciones.

Fue una experiencia envolvente para los regios pues la banda mexicana regaló pulseras con luces LED al inicio del concierto.

"¿Están listos para que empiecen a suceder cosas nuevas? No saben la noche que les tenemos preparada", dijo Jorge D´ Alessio, líder de la máquina del tiempo musical, antes de presentar a Magneto.

Casi 15 minutos después, Ernesto D´Alessio, hermano de Jorge, tomó el escenario para interpretar "Lo que no fue no será", tema de José José, con la que se ganó la ovación de los espectadores, quienes le pidieron más, solicitud que no fue escuchada por el artista.

When In Rome, conocida por su canción "The Promise", también participó en un número musical con el quinteto de temas prestados.

La participación de los invitados especiales se debió a la grabación de un DVD que Matute está realizando por sus 15 años de trayectoria, como el hijo de Lupita D´ Alessio anunció en vivo.

