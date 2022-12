Celebran primer aniversario luctuoso de Vicente Fernández

Guadalajara, Jalisco

La reunión a la que asistieron hijos, nietos, nueras y la viuda del intérprete de "Hermoso Cariño", María del Refugio Abarca, fue este lunes al mediodía en el Rancho Los Tres Potrillos, donde descansan los restos de Chente.

Alejandro Fernández, Vicente Fernández Jr, Alex Fernández, Camila Fernández y más familiares y amigos portaron playeras blancas con la imagen del patriarca que murió el 12 de diciembre de 2021 y la leyenda "A Un Año de tu Partida".

Aunque la cita fue a puerta cerrada, varios medios de comunicación lograron captar a la familia en su llegada a la ceremonia religiosa.

"Gracias por tanta demostración de cariño en el primer aniversario (luctuoso) de mi padre, él va a quedar en la memoria del público por siempre. Esto es algo muy familiar, muy especial, venimos a rezarle, vienen mis hijos y toda la familia", comentó Alejandro Fernández, quien también cantó un pedacito de "Volver, Volver".

El "Potrillo" escribió más tarde un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

"No cabe duda que en momentos como ese, en los que siento que no me sale la voz, mi viejon se hace presente entre su gente para terminar cada canción. Un año de tu partida y cada día te extrañamos más. Te amo, papá. Un beso hasta el cielo", publicó junto a un video en el que se ve a Alejandro rompiendo el llanto en medio de un concierto.

Al final de la misa privada, la familia lanzó globos blancos al aire y armó una porra para el cantante que falleció en un hospital de Guadalajara tras complicaciones en su sistema inmunológico.

A las 17:00 horas hubo una misa para todo el público en el mismo sitio, el Rancho Los Tres Potrillos.