Serán homenajeadas en GIFF 2025

Las actrices Verónica Castro y Ana Martín, el cineasta Carlos Carrera, la productora Rosy Ocampo y hasta el cantante Emmanuel serán homenajeados en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF).

La protagonista del melodrama Los Ricos También Lloran recibirá la Cruz de Plata del GIFF y la Musa que otorga la asociación Mujeres en el Cine y la Televisión el 30 de julio, en San Miguel de Allende.

Si bien su presencia en el festival está confirmada, no pudo asistir a la conferencia de prensa en la Cineteca Nacional porque se enfermó de laringitis.

"(Verónica Castro) Ha sido no sólo actriz, también productora, guionista y, por supuesto, ha estado muy pendiente de los programas que realiza y con un sentido muy especial al trato de las mujeres. Vamos a cuidarla mucho para que esté buena y sana para el festival", expresó Sarah Hoch, directora del GIFF.

En la misma ceremonia también se celebrará el trabajo de Rosy Ocampo, productora detrás de telenovelas como la saga "Vencer" y "Cómplices al Rescate", quien se dijo honrada de ser considerada para un homenaje.

"Es un honor para mí que a través de un acto muy sororo me hagan este reconocimiento. Los que laboramos acá estamos tan enfocados en los proyectos que el recibir un reconocimiento de la comunidad es un privilegio", afirmó Ocampo.

EN LA MÚSICA

Emmanuel celebrará sus 50 años de carrera el 27 de julio en el Teatro Juárez, en la capital de Guanajuato, aunque la organización prefirió no ofrecer detalles sobre ese acto.

Los homenajes nacionales de esta edición serán para Carrera, celebrado el 25 de julio en el Teatro Juárez, y para Martín, el 1 de agosto en el Teatro de la Ciudad de Irapuato. Ambos recibirán la Cruz de Plata del festival y la Medalla de Plata de la Filmoteca de la UNAM.

Al repasar sus 60 años como actriz, Martín no se vanaglorió de sí misma, sino que reconoció a todas las personas con las que colaboró, incluidas Gabriel Figueroa, Emilio Fernández, Rogelio González, Ismael Rodríguez y muchos actores.

"Me emociona mucho saber que sigo aquí, que el público me sigue escuchando. Soy hija de Jesús Martínez, ´Palillo´ y él me dijo una cosa: ´Si te vas a dedicar a esto, no se te olvide que al público le tienes que decir siempre la verdad, lo tienes que respetar porque es el que te da de comer´.

"Se me quedó muy grabado. La gran pasión de mi vida es mi carrera y me la han dado ustedes. Gracias a toda esa gente con la que trabajé. No es Ana Martín, es un equipo", destacó la estrella de El Pecado de Oyuki.

EN GUANAJUATO

El festival se realizará del 25 al 28 de julio en la capital del estado, del 29 al 31 en San Miguel de Allende y del 1 al 4 de agosto en Irapuato.

Desde hace algunas ediciones el festival tiene especial interés en la discusión de la inteligencia artificial, por lo que este año exhibirán un filme hecho por una IA alimentada con el trabajo entero de Werner Herzog: "La IA Tan Estúpida Que Jamás Podrá Hacer Filmes Como Los Míos". La oferta incluye 206 películas, 121 de ellas en competencia.