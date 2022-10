Se convierte Kate en una reina de 50

Dos imágenes que dejan al descubierto una figura bien trabajada fueron compartidas por la actriz el día de su cumpleaños, el 23 de octubre, provocando muchos corazones de sus amigos, admiradores y familiares.

La actriz compartió con sus seguidores de Instagram la felicidad que le da llegar a este momento de su vida.

"Bienvenidos 50's", escribió Kate

Previamente, compartió que siempre ha buscado ser una mujer auténtica, incluso es de las pocas que se atreven compartir imágenes o ser captadas sin maquillaje.

"Para mí se me hace más auténtico salir sin maquillaje que todo el tiempo posando. Soy real, siempre he sido quien soy", indicó.

"Estoy a punto de cumplir 50 años y estoy súper orgullosa", declaró la hija del actor Eric del Castillo y de la señora Kate Trillo en entrevista telefónica realizada previo a este gran aniversario y al estreno de La Reina del Sur 3.

¿Te harías cirugía en la cara?, se le cuestionó.

"Híjole, tal vez, pero en unos 10 años", respondió la actriz.

"Todo lo que te puedas hacer preventivo antes de que te metan cuchillo, yo creo que está muy bien", agregó.

Para entrar de nuevo en la piel de Teresa Mendoza, Kate realizó jornadas largas y duras de ejercicio.

"Bajé muchísimo de peso, y no porque me lo pidiera ningún productor ni nada, porque en mi mente era Teresa Mendoza en la cárcel, no es cualquier persona dentro de la cárcel en solitario y confinamiento absoluto", declaró la actriz.

"Entonces, esta mujer está preparada para matar, para salir y vengarse, en mi mente quiero pensar que una mujer como ella hace ejercicio y se prepara en todos los sentidos: mental, física y espiritualmente".