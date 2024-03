Ana Bárbara, en total libertad

"La palabra esa (secuestrada) me da mucha risa, no sé ni qué decirte... ojo, en mi caso estoy muy lejos de catalogar mi vida o mi situación de esa manera, porque no hay nada de eso", Ana Bárbara, Cantante

Monterrey, N.L.- En la celebración de 30 años de trayectoria, Ana Bárbara experimenta plenitud en su carrera y vida personal; está muy enamorada, desea boda grande y desmintió estar secuestrada por su pareja, como lo señaló su papá.

Acostumbrada a hablar de frente en torno a su vida, la famosa "Reina Grupera" afirmó que su corazón es el de "una bandida guerrera", que no tiene una vida perfecta, pero que no vive controlada por su prometido Ángel Muñoz como se ha rumorado.





RUMORES LE HACEN GRACIA

"La palabra esa (secuestrada) me da mucha risa, no sé ni qué decirte... ojo, en mi caso estoy muy lejos de catalogar mi vida o mi situación de esa manera, porque no hay nada de eso, sin embargo, sí sé que hay personas que emocional, física o mentalmente han estado en una situación de sentirse en una cárcel", declaró la cantante en entrevista.

Altagracia Ugalde, nombre real Ana Bárbara, de 53 años, visitó Monterrey para promocionar el concierto que tendrá el 14 de marzo en la Arena, y habló de la libertad que experimenta hoy en todos los sentidos.

"Yo lo único que te puedo decir es que mi corazón sabe dar amor, y amor del bueno, como decía José Alfredo. También me gusta sentir el respeto a mí, a mi vida, a lo que soy, a lo que he dado. Siempre voy a ser una mujer que también voy a guardar una distancia de las personas que juegan a la traición", expresó.

Con la madurez a su favor, la intérprete potosina aprendió a quererse y valorarse.





SIN RENCORES

"A veces pueden ser personas allegadas que quieres y de repente te sientes traicionada, y nunca estamos exentos de nada", explicó.

"De parte de mi corazón no hay rencores, pero tampoco puedo estar donde no me hacen bien. Ya aprendí con los años un poco a quererme más, a estar donde me dan mi respeto y mi lugar, porque yo soy respetuosa con la vida de todo mundo".

Con respecto a sus planes de boda, señaló que se merece un enlace con mucho brillo.

"Yo quiero un ´bodorrio´ bien hecho porque creo que me lo merezco, y no es la fiesta sino vivir ese momento así, padre, pleno. Así como ven el escenario, que me veo contenta, entregada, agradecida y que lo doy todo, también al rato me caso, pero denme chance que termine mi Bandidos Tour y luego lo veremos", compartió.

Ana Bárbara, quien recibió el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria 2024, estrenó una versión de "Los Caminos de la Vida", informó que viene música nueva y duetos interesantes, así como otra gira para celebrar sus 30 años en la música.