Scarlett Johansson deslumbra en la presentación de Jurassic World Renace en CCXP México 2025

Superar a Pedro Pascal y compañía con su panel de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos era una tarea jurásica, pero Universal Pictures lo logró (aunque por un margen muy pequeño) con la llegada triunfal de Scarlett Johansson abordo de un jeep blanco sobre el escenario principal de la CCXP México 2025 para presentar Jurassic World: Renace.

La neoyorquina no contuvo su emoción cuando las 2 mil personas que abarrotaron el Thunder Stage la recibieron con gritos, porras y bastones de color rojos que regalaron a los asistentes. Con nerviosismo, pero con toda la elegancia del mundo, la actriz se unió al resto de sus compañeros de reparto, que ya la esperaban en escena.

Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, el mexicano Manuel Garcia-Rulfo y el director Garet Edwards abrazaron eufóricos a su compañera e incluso se solidarizaron con ella cuando, al tratar de subir a una de las sillas del panel, se dio cuenta que su vestido corto podía ser muy revelador, por lo que todos optaron por hacer su presentación de pie.

Johansson, además de agradecer la entrega de los mexicanos, habló sobre la pasión que siente sobre la franquicia lanzada originalmente en 1993 por Steven Spielberg, a quien considera un mentor y amigo.

"La primera película la vi cuando tenía apenas nueve años, y fue una parte muy importante para mí en mi etapa formativa, así que es un sueño hecho realidad estar en esta franquicia", aseguró la actriz, de 40 años.

Edwards fue de los más emocionados por la respuesta de la audiencia, y recordó cuando su primera película, la ciencia ficción de culto Monsters, la filmó en locaciones de México, un país que desde entonces se quedó grabado en su memoria.

"Mi primera cinta la filmé aquí en México, y cuando Universal me dijo que a dónde quería llevar la franquicia de Jurassic World, les dije de inmediato que a México. Por eso ustedes son los primeros en ver una escena completa de la película", dijo el cineasta.

Dicho momento exclusivo, para el cual pidieron al público que guardaran sus celulares en bolsas especiales negras, muestra a todos los personajes del filme, liderados por Zora Benett (Johansson) abordo de un barco pesquero que está siendo atacado por un Spinosaurus y un Mosasaurus, entre otras criaturas.

"La película es una pinche locura", aseguró Edwards en español. "Nos fuimos en este viaje juntos, fuimos a estas islas tropicales lejanas, y todos estos talentos confiaron en mí. David Koepp, el guionista de la primera película, regresa en esta entrega. Me dio el guion y yo no quería que me gustara, quería odiarlo y rechazarlo y no hacerla, pero el guion fue tan bueno que me obligó a querer hacer esta película hasta el final".

"Verán que en la cinta todas las apuestas están altísimas, hay peligros en todo momento y tratamos de transmitir ese terror. Esa vibra que tuvimos los cuatro meses que duró la filmación, esperamos haberla transmitido en pantalla, ese horror del mega problema en el que se meten los personajes", añadió Johansson.