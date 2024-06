Cazzu ya no sigue a Christian Nodal en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde anoche, Cazzu dejó a seguir a Christian Nodal en Instagram, la misma noche en que el cantante apareció en el escenario junto a su actual pareja, Ángela Aguilar, en el que se dieron su primer beso público.

La cantante argentina se ha mostrado hermética ante la nueva relación del padre de su hija, Inti, con quien sostuvo un noviazgo de poco más de un año, pues no sólo no ha concedido entrevistas, sino que se ha limitado a no compartir ninguna clase de indirecta a través de sus redes sociales.

Sin embargo, cuando los rumores de que Nodal y la hija de Pepe Aguilar sostenían una relación se desataron, la trapera dejó de seguir a la joven cantante en sus redes sociales.

Si bien, ninguna de las dos llegó a expresar que tenían una amistad que las uniera, más allá de Christian Nodal, existía cierta empatía entre ellas, pues "likeaban" sus publicaciones y, en el caso de Ángela, llegó a comentar algunas de las publicaciones de Cazzu, externando que era fanática del amor que compartía con el intérprete de regional mexicano.

Y, ahora, la madre de Inti ha decido dejar de seguir la cuenta de Instagram de Nodal, lo que sucedió durante la noche de ayer, mientras el cantante de 25 años ofreció el último de tres conciertos en el Auditorio Nacional.

En el escenario, el cantante recibió a Ángela con la que interpretó a dueto dos canciones: "Por mujeres como tú", tema original de Pepe Aguilar, y "Dime cómo quieres?".

Durante la presencia de "Angelita", como el la llamó, arriba del escenario, la nueva pareja no pudo ocultar la gran química que comparten, así como el nerviosismo que experimentaban de mostrarse afecto frente a alrededor de 10 mil personas, pues Nodal mostró cómo le temblaban las manos, gestos que fue replicado por la joven.

El hecho de que Cazzu dejara de seguir a Christian contrasta con las recientes declaraciones del músico, en las que aseguró que la disolución de su relación con la argentina no fue motivada por una tercera en discordia y que, en realidad, habían quedado en muy buenos términos.