Cazzu responde si su nueva canción está dedicada a Nodal

Cazzu y el nuevo lanzamiento de su canción "Dolce" ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque aunque muchos pensaron que estaba escrita para el ex de la cantante, Christian Nodal, resulta que tal vez esto no sea así, aunque la letra del tema y una precisión de Cazzu desmentirían a la cantante, quien respondió que no, que la canción no estaba dedicada al padre de su hija Inti, ¿será?

El tema, que se estrenó hace unas horas, habla de una venganza tras una traición amorosa, la cantante luce unos cuernos, que muchos han interpretado como la infidelidad de Nodal, además, la argentina habla de un vestido rojo que sería aquel que utilizó en la entrega del premio a persona del año, evento organizado por los Latin Grammy, y al que asistió con su expareja Nodal.

Por cierto, que ese vestido llamó mucho la atención, y fue aquel que Christian le acomodó a Cazzu, su entonces pareja, frente a las miradas de muchos, el gesto generó comentarios en los que se señalaba lo enamorado que lucía Nodal, aunque en ese mismo evento ocurrió un momento que meses después generaría polémica.

Cazzu intentó besar en los labios a Nodal y él trató de evadirla, el incómodo momento se viralizó cuando se destapó el romance de Nodal con su ahora esposa Ángela Aguilar.

Cazzu responde sobre su nueva canción y su ex Nodal

Cazzu habló sobre su nueva canción "Dolce" y despejó una de las dudas de sus seguidores: "¿La canción está dedicada a Christian Nodal?", la canta dice que no, aunque el tema, aseguró, lo compuso en febrero de 2024, tres meses antes de que anunciara su separación de Nodal.

"No. La canción la escribí en un momento donde no me pasaba nada malo, aveces así es la creatividad", respondió en X (antes Twitter).

Una parte del tema musical dice:

"Como yo, que contigo estaba a morir y a matar. Dudo que una así te vuelvas a encontrar. Me voy, pero antes me voy a vengar".

Sobre la idea del video que fue lanzado hace unas horas, y donde Cazzu le canta "al diablo", la argentina habló de dónde salió su inspiración.

"Es una fantasía sobre tratar de adaptarte a una naturaleza que no es la tuya por amor hasta que c´est fini y te vas".

No fue clara si se trata de una canción que formará parte de su nuevo disco, lo que sí dijo es que buscaba que una colaboración en ese tema, esto no ocurrió por lo que hace dos meses completó el tema que es un corrido, género que por cierto canta su ex Nodal.

"La compuse rápido en un día, no es una letra compleja y se parece más a lo que hago usualmente. Dejé un verso abierto para invitar a alguien, pero no se logró y la completé hace como dos meses".

Cazzu reconoció su gusto por los corridos tumbados y que dicho género del regional va con su estilo.

"Me gustan muchísimo los corridos tumbados, y tenía muchas ganas d hacer uno xq siento que va conmigo y lo buscamos hasta que salió".

Letra de "Dolce"

Te creí y yo no doy más de una oportunidad

Ojalá te dure eso de aparentar

Mujeres bonitas, ninguna real

Como yo, que contigo estaba a morir y a matar

Dudo que una así te vuelvas a encontrar

Me voy, pero antes me voy a vengar

Yo también (yo también)

Yo también sé bien cómo portarme mal

Y sé bien qué hacer para hacerte llorar

A ver si aprendés a valorar

Y voy a salir por la noche

A ponerme ese vestido Dolce

Que, ya sabes, me queda tan bien

Con ?l mismo que te enamoré

Y vas a salir a buscarme

Y te lo juro, no vas a encontrarme

Si, esa vez, te la pasaste bien

Esta noche, papi, yo también

Se te olvidó

Que, lo que sabes, te lo enseñé yo

Qué bien que suena Cazzu en el corrido, ¿eh?

Dice

Si ya tengo mi Mercede', ¿pa' qué quiero una G-Wagon?

Me quería dar diamante', ya me los había comprado

Mucho ante' de conocerte, yo ya había coronado

Y hasta ahora me había controlado

Y yo también (yo también)

Yo también sé bien cómo portarme mal

Y sé bien qué hacer para hacerte llorar

A ver si aprendés a valorar

Y voy a salir por la noche

A ponerme ese vestido Dolce

Que, ya sabes, me queda tan bien

Con el mismo que te enamoré

Y vas a salir a buscarme

Y te lo juro, no vas a encontrarme

Si esa vez te la pasaste bien

Esta noche, papi, yo también

Se te olvidó

Que, lo que sabes, te lo enseñé yo.