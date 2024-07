Cazzu reaparece con nuevas cejas nuevas pestañas y nuevo tatuaje

CIUDAD DE MÉXICO.- Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como la trapera Cazzu, dijo que estaba en un proceso de sanación en el último mensaje público en redes a inicios de junio, la cantante argentina se pronunció ante la polémica de su expareja Christian Nodal, su mensaje fue "vivan y dejen vivir", queriendo poner punto final a tanta especulación.

Cazzu y Nodal tenían dos años juntos, vivían en Argentina y habían debutado como padres ocho meses antes, cuando la pareja informó en redes sociales su ruptura, dijeron que tomaban caminos separados desde el amor y el respeto por lo que vivieron juntos y que estarían presentes para la hija que tienen en común.

"Me responsabilizo de mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera", se lee en el mensaje que Cazzu dio a conocer el pasado 12 de junio, en una publicación en la que compartió una tierna foto con su hija Inti.

La trapera argentina ha guardado silencio desde su último mensaje a inicios de junio, sin embargo, a través de redes se volvió a saber de ella, pues se realizó un nuevo tatuaje y se sometió a un par de tratamientos de belleza que han dejado muy complacidos a los seguidores de "La jefa", como le dicen cariñosamente sus fans.

El nuevo tatuaje de la argentina lo mostró el artista llamado en redes Toto Tatuer, quien no es la primera vez que trabaja con Cazzu; en esta ocasión su creación se dibujó en la espalda a la altura de la cintura, la cantante posa en una foto sentada y de espaldas.

Cazzu y su nuevo tatuaje tras rompimiento con Christian Nodal.

"Una chica linda sanando, te amo", se lee entre los comentarios que cuestionan el significado del tatuaje, el cual, algunos señalan, tiene que ver con el "renacer", mientras que otros bromean diciendo que "parecen unos cuernos".

Cazzu transformó también sus cejas, presumió un nuevo diseño y se sometió a un lifting de Pestañas, un un tratamiento que alarga y crea una ligera curva hacia arriba de manera natural y duradera, consiguiendo mayor longitud y espesor.

La estilista Paola Vernal, quien ya lleva cuatro años haciéndole las cejas y las pestañas a Cazzu compartió en sus redes el procedimiento de su trabajo y los resultados finales, unas cejas más delineadas y una mirada linda.

"Cazzu me da una vibra muy linda una chica muy humilde y que es muy amorosa". "Hermosa Juli ¡te queremos ver más seguido, todas te apoyaremos!". "Tiene una energía muy bonita, muy liviana, súper natural. Es hermosa", se lee entre los comentarios.

Cazzu luce un nuevo diseño de cejas y un lifting de pestañas.