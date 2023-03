Cazzu, la novia de Christian Nodal, habla de Belinda

Cazzu confesó que no siente que la gente la compare con Belinda, o al menos no ha puesto atención en ello, lo cierto es que sabe que hay comentarios malintencionados que las relacionan a ambas, pero esto no significa que ella tenga una mala opinión sobre la intérprete de "Sapito", por el contrario, explica que creció escuchando su música y que la admira.

"Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia, ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y grande que la mía, yo crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto, me encanta su música y sus coreografías, la gente puede decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte, le tengo muchísimo respeto", aclaró.