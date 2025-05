El regreso de Daniela Castro a las telenovelas

Después de cinco años de ausencia en las telenovelas, Daniela Castro regresa a la pantalla chica con ese aire de villana cruel que tanto ha gustado a los televidentes.

Cautiva por Amor es el título de la historia a la que el público podrá adentrarse a partir del próximo lunes en el horario de las 21:30 horas en la barra de Azteca Uno.

Esta producción, protagonizada por Osvaldo de León y Litzy, cuenta además con las actuaciones de Plutarco Haza, Rossana Nájera, Erick Chapa, Alejandra Lazcano y Danka Díaz Ordaz, hija de Daniela, que será la primera telenovela en la que trabajarán juntas.

"Ya son casi cinco años de no estar en novelas, y sí, es mi primera telenovela con TV Azteca y yo estoy feliz de que me hayan dado este proyecto con el personaje que tengo, que se llama Isabel Fuentes Mancilla", indicó la actriz en entrevista.

"Es hipócrita, villana, sarcástica, ambiciosa, humilla a la gente, es un personaje cruel".

La protagonista de Cadenas de Amargura (1991) y Cañaveral de Pasiones (1996) siempre ha sorprendido con los papeles que interpreta, y aunque llorar le sale muy bien, haciendo maldades también se ha ganado la admiración de sus fans.

"Ya se llegó la fecha del estreno, es el 12 de mayo por Azteca Uno, pero fíjate que tenemos la suerte de que también la pueden ver por Disney++, está padrísimo", afirmó la actriz.

"Además, es una historia fuerte que es importante que la vean porque refleja lo que estamos viviendo el día de hoy en nuestro hermoso México".

Secuestros, maltrato y el amor se entretejen en una trama dirigida por Walter Doehner y Rodrigo Curiel, con producción de Luis Urquiza y Dinorah Patiño.

"Mi personaje, aunque es villana, tiene muchos momentos muy humanos. Para ella, lo más importante es su familia, pero también el estatus social y el dinero, entonces, a la gente se le queda el aprendizaje que tiene Isabel", adelantó Daniela.

Algo que ha marcado los personajes de la artista son frases como: "Te Hace Falta Jesús", que popularizó en Lo Que La Vida de Me Robó.

"Ya lo verán, ya lo verán... Y si no lo ven, perdónense, perdónense porque les hace falta Jesús", bromeó.

Con más de 35 años de trayectoria, Daniela está emocionada por compartir proyecto laboral con su hija Danka.

"Es de lo más hermoso que me pudo haber pasado, salir con mi hija, ¡imagínate!", expresó contenta.

"Realmente, ella es la protagonista juvenil, y le tocó grabar, por otro lado, y yo por el mío. Jamás me metí en su área de trabajo, nada más cuando nos tocaba hacer escenas juntas. Con los ojos nos decíamos prácticamente todo", añadió.

Mamá de tres hijos, Danka, Alexa y Gustavo, la actriz de 55 años aseguró que no es mucho de celebrar el Día de las Madres, y que se la pasará con su familia este sábado.

"La verdad es que el 10 de mayo se me hace una gran mercadotecnia. No me gusta salir a comer porque todo está llenísimo, entonces, prefiero estar en casa", compartió.