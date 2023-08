Causa sensación su foto entre fans

Lana del Rey sorprendió con su visita a México, luego de realizar un tour por las calles de la capital, donde tuvo un trato muy afectuoso con sus fanáticas y fanáticos.

Mon Laferte que, además de disfrutar del show tuvo acceso al camerino de Lana, donde protagonizaron un encuentro lleno de elogios pues, si bien, Mon no escatimó en hacerle saber su admiración, del Rey no se quedó atrás y le expresó lo buena cantante que le parece y hasta trató de hablarle en español a través de algunas de las frases que intercambiaron.

"Te amo, te amo mucho", le dijo Mon a Lana mientras la miraba fijamente y la tomaba de las manos, a lo que del Rey contestó recíprocamente, expresando que ella también la amaba en español.

"You´re so good, so good (Eres tan buena, tan buena)", indicó la cantante estadounidense, mientras Mon no daba crédito de tenerla frente a sí: "Qué emoción, no puedo creer que te estoy conociendo, eres una diosa", dijo mientras acariciaba y besaba la mano de Lana, sin embargo, la artista no aceptó dicho halago, demostrando la gran sencillez que la caracteriza.