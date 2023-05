¡Salen caros!

Estar tan cerca de una celebridad ya no es un privilegio reservado a periodistas, famosos, colegas, fans, promotores o staff. La modalidad de los "meet and greets" cumple esa función, pero por un elevado costo, que puede ser de 10 veces o más el precio del boleto para un concierto.

Ciudad de México

El público con solvencia económica paga lo que sea, puede permitirse ese lujo y muchos lo hacen con el fin de subirlo a redes, lo cual favorece a la celebridad por "engagement" y presencia que le reporta. Dicha práctica ha proliferado. Aquí, ejemplos de algunas estrellas que lo ofrecen regularmente.

KATY PERRY

2,400 dólares (43,200 pesos)

Las indicaciones del paquete establecen que el staff de la cantante toma las imágenes y se envían por correo electrónico a cada seguidor, una vez aprobadas; nadie puede llevar su celular ni tomar video o realizar algún "live" o transmisión. No hay conversación de por medio y la estrella sólo admite frases como "hola", "gracias", "soy tu fan", "te admiro", "eres grandiosa" o "adiós".

DEPECHE MODE

1,000-5,000 dólares (18,000-90,000 pesos)

Depeche Mode, quien estará en el Foro Sol en septiembre, tiene su propia manera de hacer meet and greet, y para la gira Memento Mori subasta boletos para beneficencia.

Por medio de la fundación AHA!, que ayuda a conectar a jóvenes con programas emocionales saludables y positivos, se venden dos boletos por show con acceso al saludo con la banda, un ticket y merchandising oficial, más una sorpresa.

LADY GAGA

1,500-2,900 dólares (27,000-52,200 pesos)

Según el paquete adquirido, en función del precio, se puede conocer a la cantante antes de su show, pero no hay conversación con ella ni se le debe mirar a los ojos. Es su equipo el que aprueba las fotos que se toman y obliga a firmar un contrato para aceptar que la imagen puede presentar retoques o recortes. No se le puede abrazar ni tocar parte alguna del cuerpo (a menos que de ella nazca); además de que la foto puede ser grupal o individual, según el criterio de su equipo de trabajo.

SEBASTIÁN YATRA

500-1,000 dólares (9,000-18,000 pesos)

El colombiano es uno de los más cotizados, pero también de los que más promociones y amenidades ofrecen, ya que aunque el precio no incluye el boleto del concierto, sí que ofrece una experiencia con prenda exclusiva, fotografía instantánea, bolsa de regalo y un gafete o acreditación numerada como souvenir.

MÖTLEY CRÜE

2,000 dólares

(36,000 pesos)

La foto no garantiza que posen los cuatro integrantes de la banda, ya que depende del humor de Nikki, Tommy, Vince y John. Pueden aparecer como mínimo dos de ellos de forma obligatoria, pero no cruzan palabra, no dan ni reciben abrazos y tampoco aceptan regalos personalmente (pueden llevárselos, pero es su asistente quien se queda con ellos).

KENIA OS

300 dólares (5,400 pesos)

Sin mayor restricción que ser cordial y no atosigarla, la influencer, ya convertida en cantante, cobra por la foto y el encuentro con sus fans y, dicho sea de paso, afirman que sí convive, contesta algunas preguntas y chulea a quien acude arreglada o arreglado de forma espectacular. La foto la toma su staff y la entrega en el acto.

MALUMA

300 dólares

(5,400 pesos)

El Papi Lounge VIP and Meet and Greet Experience con el colombiano incluye fotos exclusivas enviadas previamente del ensayo y del escenario, con la sugerencia del staff de que sean compartidas en redes sociales para promocionarlo. Durante el acceso al saludo y la foto está permitido dialogar con él, pero no abrazarlo; la imagen es tomada por alguien de su equipo.

JONAS BROTHERS

250 dólares

(4,500 pesos)

Aunque la banda no lo ofrece en todo su tour, sino que lo hace dependiendo de dónde le solicitan los empresarios el servicio, son de los más accesibles porque conversan con los fans y dejan que se tomen varias fotos (aunque siempre por medio de su equipo); eso sí, de preferencia, y si se puede, sin abrazos, aunque si hay regalos, los aceptan de la mejor gana.