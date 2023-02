Carolina Ross reveló el nombre del famoso cantante que la engañó

CIUDAD DE MÉXICO.- Carolina Ross realizó varias declaraciones para un canal de YouTube . Una de sus afirmaciones más llamativas fue la que hizo con respecto a una de sus ex parejas. Con el corazón abierto terminó apuntando que no solo le fue infiel, sino que hasta se animó a dar el nombre y el apellido del caballero en cuestión.

Carolina Ross reconoció que "hace un tiempo tuve una relación con un famoso y la verdad que cuando terminé sí dije; me voy a hacer una promesa a mí misma de que en mi perr.. vida me vuelvo a poner con un famoso". De esta manera, intentaba dejar en claro lo mal que lo pasó en ese momento. Pese a que no estaba dispuesta a dar el nombre finalmente terminó haciéndolo.

"Se llama Ulises Chaidez", apuntó Carolina Ross. Explicó que "en su tiempo la verdad a él le estaba yendo muy bien, hice un cover de una canción con él, entonces ahí nos empezamos. Primero éramos amigos, yo andaba de novia con un chavo, corté con este chavo y empezamos así a salir de compas literal y pues la neta me fue ganando, era bien romántico, me llevaba muchas flores, era bien atento".