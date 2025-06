¡No al Salón de la Fama!

Carol Kaye anunció que no asistirá a su ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll este otoño, debido a su rechazo al lenguaje empleado para describir su carrera, en especial el apodo "Wrecking Crew".

"No, no estaré allí", escribió la intérprete de 90 años en una publicación de Facebook. "Rechazo la entrega de premios del Salón de la Fama de la Música Rebelde porque no refleja el trabajo que hacen los músicos de estudio. Nunca fui una ´destructora´. Es un nombre terriblemente insultante".