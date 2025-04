Carlos Rivera:Lo quieren en España

La historia de Carlos Rivera en España va más allá de su paso por el musical "El Rey León", el cual protagonizó desde 2011 con más de 700 funciones.

El originario de Huamantla, Tlaxcala, ha ganado un lugar en el corazón del público local con sus letras y ha agotado entradas en ciudades como Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con su gira de celebración por 20 años de carrera.

"Esta visita fue muy especial porque fue algo así como la culminación de un trabajo de varios años. Fue darme cuenta de que si bien mucha gente de Latinoamérica que vive en España me sigue, el público que hemos logrado cosechar es mayormente español.

"Eso es lo difícil: empatizar con una manera de pensar y de sentir (distintas), el hecho de que estuve tanto tiempo aquí y cómo se concebía la música. Me sorprende ver el amor y el cariño", contó, en entrevista desde España.

De 39 años, el intérprete de "¿Cómo Pagarte?" reconoció la importancia de que lo adoptaran como un artista en su plenitud, sin prejuicios, valorando su talento.

"Me di cuenta de que se me recibe como un artista, que la gente ha entendido perfectamente mi lenguaje como compositor. La admiración que recibo aquí, en su mayoría, es por quién soy como artista, no por cómo me veo, por si bailo o no.

"Aquí todo (el amor) es meramente a mis letras, a mi voz, y eso me encanta porque es un país que ha dado grandísimos cantantes y compositores", expresó.

Ganador de la tercera generación de La Academia, en 2004, Rivera señaló que es precisamente en seguir fiel a su lírica que resalta el amor, donde ha encontrado el punto universal para continuar vigente.

"Es un camino muy largo que hoy me pone en otra posición muy diferente, incluso cuando pensaba en el tipo de música que quería escribir. Desde hace muchos años dejé de grabar canciones de otros autores para darles paso a las que yo escribía, porque me di cuenta de que esas eran las que conectaban con la gente.

"He encontrado un lenguaje que me conecta con mucho público que hoy quiere ir a escuchar mis canciones. No pienso tanto en un hit radial o las plataformas, es encontrar quién empatiza con ella, no tengo pretensiones".

Viviendo una nueva etapa, como padre primerizo, y en un momento importante en su carrera, acaba de lanzar "Qué Significa el Amor", tema con el que marca un nuevo ciclo.

"Me siento en un nuevo ciclo de encontrar nuevas vías de cómo comunicar lo que siempre he hecho, que es cantarle al amor en todas sus manifestaciones. Cuando llevas tanto tiempo en la música y has hecho de todo, tantos géneros, letras, siento como si tuviera ganas de empezar de cero", remató.

"Es la primera vez que trabajo con productores tan jóvenes, para poder encontrarme con las nuevas generaciones, saber cómo piensan y cómo conciben la música. Ahí fue donde encontré quién soy como compositor, como artista, como cantante en pleno 2025, después de 20 años de carrera, con la vida y la familia que tengo. Cuando uno es papá, el amor es otra cosa: el amor, para mí, es mi hijo, sin duda".

Esta visita fue muy especial, porque fue algo así como la culminación de un trabajo de varios años. Fue darme cuenta de que si bien mucha gente de Latinoamérica que vive en España me sigue, el público que hemos logrado cosechar es mayormente español. -CARLOS RIVERA / CANTANTE