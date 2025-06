Carlos Gardel y la mujer que se suicidó en honor a él

Carlos Gardel, el cantante de tangos argentino que conquistó al mundo con su peculiar voz melancólica, murió en un accidente aéreo que provocó la locura y el dolor entre sus seguidores, una fan se quitó la vida tras darse a conocer la tragedia el 24 de junio de 1935.

A Gardel lo distinguía no sólo su voz con un timbre inconfundible y con una sensibilidad única, también su forma de cantar y la elegancia al vestir, engalanó páginas de revistas y periódicos, fue uno de los primeros artistas que inmortalizó su música en discos, lo que le dio popularidad.

Gardel tenía 44 años cuando murió en un accidente aéreo en Medellín, después de que la aeronave en la que viajaba con miembros de su orquesta chocara durante las maniobras de despegue en el aeropuerto de Las Playas, actual Olaya Herrera.

Un año después de la muerte de Carlos Gardel, en El Universal Ilustrado se publicó una entrevista realizada al amigo del cantante que presenció cuando Gardel se cubrió el rostro segundos antes del accidente que le quitó la vida.

Se trataron de las declaraciones que en su lecho de enfermo hizo al autor de esta nota el único testigo presencial que vio y sufrió el accidente desde el mismo avión y que tuvo la suerte de sobrevivir para contarlo.

El testimonio es de José Aguilar, quien recordó el buen recibimiento que tuvieron en Colombia previo a la tragedia.

"Recuerdo la acogida que nos hicieron en Colombia la gente se afanaba por vernos, una vez dimos una función en la plaza de toros de Bogotá ante un mundo de gente. Yo le decía a Carlos 'qué necesidad tienes de trabajar por estas tierras cuando en Buenos Aires podemos ganar toda la plata que queramos'? Y él me contestaba muy serio: no te creas chino vamos para viejos y sabes cuáles son mis ideas. Además Isabelita necesita y hay que mandarle....".

Carlos Gardel grabó en 1917 "Mi noche triste", considerada la primera canción de tango con letra, con lo que marcó el nacimiento formal del tango canción y alcanzando ventas masivas. Ese mismo año debutó como actor en la película muda "Flor de durazno".

Actuó en varias películas sonoras para la Paramount, tanto en Francia como en Estados Unidos.

Gardel vio el choque que le quitó la vida

El cantante de tango vivió momentos angustiantes cuando el avión en el que viajaba se estrelló, vio el momento exacto de la tragedia.

"Sí, Gardel estaba sentado cerca del piloto en los primeros asientos de la cabina, y cuando gritó miré hacia él y le vi cubrirse la cara con los brazos como protegiéndola. Vi el peligro y lancé un golpe a la ventanilla con los pies para romper el vidrio. Sentí un choque terrible y el calor sofocante del incendio. Me arrojé desde una altura de 30 metros recibiendo un golpe terrible. Tenía las ropas encendidas, no perdí sin embargo el sentido. Cuando me recogieron en la camilla y fui conducido al hospital", contó José Aguilar.

Aguilar estuvo 25 días en el delirio con dolores insufribles:

"Todos creyeron que me iba a morir que no podría sobrevivir ni 24 horas al accidente. Con decirle que junto a la fosa abierta de mis compañeros Gardel y Barbieri estaba la mía y la de Riverol, la mía debieron taparla".

Sobre la versión de que Gardel no había muerto, dijo:

"Rumores infundados absolutamente infundados. Ya le dije que Gardel se había cubierto la cara con los brazos pues entre sus restos encontró un trozo de camisa, el correspondiente a la manga situada a la altura del codo en la parte anterior del brazo, llevaba sus iniciales".

En julio de 1936, las páginas de este diario se anunciaba la adquisición de los últimos éxitos del malogrado Gardel sus más sensacionales y últimas creaciones.

Gardel grabó cerca de 966 canciones, incluyendo tangos, milongas y otros géneros, dejando un legado discográfico inmenso.

"La insuperable voz de Carlos Gardel, el más fiel intérprete del tango y de la canción criolla, vivirá eternamente en los surcos de los discos Víctor", se lee.

"Sus grandes triunfos en la pantalla, el radio y el teatro fueron la gloria del gran artista y con ellos conquistó los corazones de innumerables admiradores. Ahora, la posesión de un disco por este inimitable cantante representa un tesoro de inestimable valor en su hogar", dice la publicidad de la época, donde adquirir un disco del artista favorito era todo un privilegio.

La mujer que se suicidó por Carlos Gardel

El jueves 27 de junio de 1935 en EL UNIVERSAL se publicó una nota que informaba sobre la muerte de una mujer en Nueva York, se trataba de una estrella de la radio que era fanática del cantante argentino.

La mujer tenía 20 años de edad se llamaba Estelita de Elrigel, quien entró sollozando a uno de los hoteles del centro de la ciudad que era muy frecuentado por el artista argentino.

Dentro del lugar bebió un pequeño frasco que contenía veneno, la joven que llevada al hospital en estado grave, se reportó que en su bolsa había una nota que decía:

"Ahora que ya no te volveré a ver, quiero morir en este lugar en donde por última vez te vi con vida".

Sobre el estilo elegante de Carlos Gardel

Carlos Gardel era mucho más que una voz prodigiosa, también fue un ícono de elegancia masculina en la primera mitad del siglo XX. Su estilo refinado que consistía en trajes a medida, camisas impecables, corbatas de seda, sombreros tipo fedora y zapatos lustrosos, proyectaba una imagen de sofisticación y éxito que lo distinguía tanto en el escenario como fuera de él.

En una época marcada por los ideales de modernidad, glamour y ascenso social, Gardel encarnó el sueño del inmigrante que, a fuerza de talento, logró trascender sus orígenes humildes.

Su forma de vestir respondió también a la lógica del cine sonoro y la naciente cultura de las estrellas: el tango dejaba los patios y los suburbios y se mudaba a París, a Nueva York, al mundo.

Gardel no solo cantó el tango: lo vistió con dignidad, con brillo y con una elegancia que lo volvió inmortal a 90 años del trágico accidente que no sólo le quitó a él la vida, sino también a Estelita de Elrigel, la joven que prefirió quitarse la vida que vivir sin Gardel.