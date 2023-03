Príncipe Harry culpa a la familia real por la demora en el juicio por piratería

El príncipe Harry culpó a la familia real por la demora en presentar una demanda por piratería telefónica contra el editor de The Daily Mail, mientras los abogados del periódico argumentaron el miércoles que el caso debería ser desestimado porque no lo presentó lo suficientemente pronto. .

IMPEDIDO

El duque de Sussex dijo que "la Institución", un término que ha usado en otros contextos para referirse al funcionamiento interno del Palacio de Buckingham, le había impedido aprender antes sobre la actividad de The Daily Mail y publicaciones relacionadas al retener información sobre la piratería telefónica. por otros tabloides.

"La Institución dejó en claro que no necesitábamos saber nada sobre la piratería telefónica, y me dejó en claro que la familia real no se sentó en el banquillo de los testigos porque eso podría abrir una lata de gusanos", escribió Harry en una declaración de testigo para su demanda.

Las demandas por invasión de la privacidad de Harry y otros seis demandantes, incluidos Elton John y las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost, alegan que Associated Newspapers Ltd. encargó el "robo y entrada en propiedad privada" mediante la contratación de investigadores privados para poner micrófonos ilegales en casas y automóviles y grabar teléfonos. conversaciones

El editor niega las acusaciones. Su abogado argumentó el miércoles que el litigio basado en hechos que datan de 1993 debería desecharse porque los casos no se presentaron dentro de un período de prescripción de seis años.

"Cualquier reclamo que los demandantes hayan tenido o hayan podido tener se presentó demasiado tarde", dijo el abogado Adrián Beltrami. "Es inconcebible que lo que se dice que es la nueva información clave que llevó a cada reclamante a darse cuenta de que tenía un reclamo llegó sin previo aviso en los últimos dos años".

Harry, quien se presentó durante los primeros dos días de la audiencia del Tribunal Superior que concluirá el jueves, no se presentó el miércoles.

La audiencia de esta semana se produjo más de una década después de que un escándalo de escuchas telefónicas condujera a la investigación Leveson del Reino Unido en 2012, que examinó el incumplimiento de la ley por parte de la prensa británica y resultó en condenas penales de varios periodistas e investigadores privados.

Beltrami dijo que dada la atención generalizada que recibió el escándalo, era difícil creer que "cualquier miembro del público razonablemente informado, y mucho menos una figura pública, no haya estado al tanto de estos asuntos". Sugirió que podrían haber presentado sus demandas dentro del plazo legal.