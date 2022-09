Admite falta

La cantante, de 29 años, se presentó a la corte vestida de blanco y recibió un castigo con 15 días de servicio comunitario, según TMZ.

"Parte de crecer y madurar es ser responsable de tus acciones. Como madre es una práctica que estoy tratando de inculcar a mis hijos, pero el ejemplo comienza conmigo. He tomado algunas malas decisiones en mi pasado que no tengo miedo de enfrentar y admitir".

"Estos momentos no me definen y no reflejan quién soy ahora. Tengo muchas ganas de superar esta situación con mi familia y amigos, y volver a las cosas que más amo: la música y mis fans", dijo la intérprete de "Up" a través de un comunicado.