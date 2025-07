Sentenciado a 3 años de cárcel por violación

El cantante surcoreano, Moon Taeil, ex integrante del grupo NCT, fue sentenciado a tres años y seis meses de cárcel tras declararse culpable de violación cometido junto con otras dos personas, informó el Tribunal del Distrito Central de Seúl.

Taeil, de 31 años, y sus coacusados fueron encontrados responsables de agredir sexualmente a una turista china en estado de intoxicación que visitaba Corea del Sur el año pasado, informaron los medios The New York Times y The Korea Herald.

Según la acusación, los tres hombres conocieron a la víctima en un bar del distrito Itaewon, y tras varias copas la llevaron a una de sus casas donde cometieron el delito en grupo, aprovechando que la mujer estaba incapacitada para resistirse.