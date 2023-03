Bruce Willis sale con amigos tras diagnóstico de demencia frontotemporal

CAPTAN

En los videos e imágenes obtenidas por "The Daily Mail", se observa al famoso acudir a una cita con sus amigos en California.

Willis apareció con un gorro gris, una sudadera azul y un pantalón negro.

Hace unos días, sus familiares externaron que pese a las duras circunstancias se sentían aliviados por tener un diagnóstico claro, ya que el famoso lleva años atrás luchando contra un trastorno neurológico y a comienzos de 2022 anunciaron su retiro del mundo cinematográfico.

"FTD es una enfermedad cruel de la que muchos de nosotros nunca hemos oído hablar y puede afectar a cualquiera. Para las personas menores de 60 años, la FTD es la forma más común de demencia, y debido a que obtener el diagnóstico puede llevar años, es probable que la FTD sea mucho más frecuente de lo que sabemos", dijeron a través de un comunicado el pasado 16 de febrero.

Aunque no hay un tratamiento que pueda revertir la enfermedad, externaron que esperan cualquier atención de los medios para arrojar luz sobre dicha condición.

"Bruce siempre ha encontrado alegría en la vida y ha ayudado a todos los que conoce a hacer lo mismo. Ha significado que el mundo vea ese sentido de cuidado resonando en él y en todos nosotros", concluyeron.

En marzo del año pasado, dieron a conocer que el actor tenía afasia, una afección médica que afecta la capacidad de una persona para escribir, hablar y comprender el lenguaje verbal y escrito, lo que habría ido empeorando.

El director de "Out of Death", Mike Burns, que trabajó con Willis llegó a contar a "Los Ángeles Times" que tuvo que condensar todo el diálogo del actor en un solo día de rodaje: "Pude darme cuenta de primera mano de que tenía un problema y entendí por qué me habían pedido que acortara sus líneas".

Burns recordó que tuvo que escribir a sus guionistas para cambiar los diálogos: "Tenemos que reducir el número de páginas de Bruce a unas cinco páginas. También necesitamos su diálogo para que no haya monólogos".

Asimismo, se decía que se despistaba, como la ocasión en que disparó por error un arma cargada con balas de fogueo en el set y aunque nadie resultó herido, el productor quedó impactado por el incidente.

Por lo sucedido con el famoso, el directo aseguró que se sentía aliviado de que Willis haya decidido abandonar su carrera.