Eugenia León sometida a cirugía de columna vertebral

La cantante mexicana Eugenia León fue sometida a una cirugía de columna vertebral, según informó este miércoles a través de sus redes sociales, donde también expresó optimismo sobre su recuperación.

"Queridas y queridos, el día de hoy fui intervenida quirúrgicamente de la columna vertebral. Tengo una inquebrantable fe en mi recuperación para regresar muy pronto y cantarles con el mismo amor de siempre. Les mando muchos abrazos y muchos besos", escribió.

Aunque no se han dado a conocer más detalles sobre el diagnóstico ni el tipo de intervención, el mensaje fue recibido con muestras de apoyo por parte de sus seguidores y colegas, quienes le desearon una pronta recuperación.

"¡Pronta recuperación, maestra! La esperamos en el escenario muy pronto. ¡Un abrazo fuerte!", comentó Kika Edgar.

"Everything it's gonna be alright querida mía. Todo va a salir bien. Está escrito en las estrellas. Te amo", escribió Fito Páez.

Considerada una de las grandes voces de México, Eugenia León ha forjado una sólida carrera de más de cinco décadas, con cerca de 30 discos grabados y un repertorio que abarca desde la música tradicional mexicana hasta el bolero, tango y bossa nova.

Ganadora del Festival OTI en 1985 con "El Fandango Aquí", y reconocida con un Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016, ha representado a México en escenarios de todo el mundo, incluyendo el Palacio de Bellas Artes, el Lincoln Center y la Expo Dubái.