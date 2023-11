Canta Shakira junto a sus hijos en la gala de los Grammy

CIUDAD DE MÉXICO.-Shakira sorprendió al público de los Latin Grammy al interpretar el tema "Acróstico" en compañía de sus hijos, Milan y Sasha de 10 y 8 años.

Esta canción, que habla sobre cómo sus hijos y ella superaron el duelo de su separación de Gerard Piqué, se ha convertido en uno de los sencillos más famosos de la colombiana.

La intérprete de "Waka Waka" también se llevó el galardón a Mejor Canción Pop por el tema "Sessions 53" donde colaboró Bizarrap, al recibir el premio Shakira agradeció a su público pero también reveló que pasó momentos difíciles en España.

"Mis fans me han acompañado en las buenas y en las malas, en los tiempos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido. Nunca han dejado de darme apoyo y eso nunca se me olvidará", dijo Shakira.