Cancela Selena Gomez su aparición en 'The Tonight Show'

La cantante y actriz Selena Gomez se vio obligada a cancelar su aparición en The Tonight Show presentado por Jimmy Fallon al ser diagnosticada con Covid-19, así lo dio a conocer a través de una historia de Instagram.

Su aparición en el programa nocturno era para promocionar su nuevo documental, Selena Gomez: Mi Mente y Yo, que se estrena el 4 de noviembre en Apple TV+.

"No voy a estar con Fallon esta noche. Terminé contagiándome de Covid, pero estoy descansando y sintiéndome bien. Este es un recordatorio amistoso de que el Covid todavía está por ahí", escribió la intérprete de 'Same Old Love'.