Camilo defiende a Evaluna Montaner de las críticas por su vestido

Evaluna fue a un evento con sus hermanos y su esposo, y algunos seguidores aseguraron que su vestido parecía una bolsa de basura. Ese día, la hija de Ricardo Montaner usó una prenda larga de seda con una manga asimétrica y falda ancha. Además, tenía un cinturón con dos pequeñas manos de metal. Completó el look con cabello recogido con dos moños altos y maquillaje natural.

"Pero qué es eso, agarró la bolsa de la basura y se la puso encima o qué", "Evaluna nunca se sabe vestir, cuando por fin lleva vestido se pone el peor", "Ok no sabía que ya estábamos en Halloweeen jaja", "El peor look de Evaluna, no sé en qué piensa a la hora de vestir", "Pero que vestido tan feo, parece un saco mal puesto, no tiene ni forma", "Parece una brujita jaja", fueron algunos de los comentarios de los haters.

Ante estos ataques, Camilo salió en su defensa y compartió una foto de su esposa con el siguiente mensaje: "La mujer de mi vida no es normal". Una frase textual de una canción de Ricardo Montaner.