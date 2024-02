Camila Sodi sufre accidente mientras esquiaba en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.- La modelo y actriz Camila Sodi preocupó a sus seguidores en las redes sociales al revelar que había sufrido un aparatoso accidente mientras esquiaba en las montañas de Aspen, Estados Unidos.

A través de Instagram, la sobrina de Thalía detalló que, aunque suele practicar con regularidad dicha actividad, en ocasiones las situaciones no salen como se esperan.

"No es por presumir, pero esquío bien y aún así, este es un deporte de alto riesgo y me caí fuerte", expresó. Aunque no explicó cómo fue el percance, comentó que acudió al médico para ser evaluada y fue diagnosticada con una distensión muscular en el cuello y "una conmoción cerebral".

"Estoy bien. Gracias a mis amigos que insistieron en que me hiciera una revisión y me mostraron amor y cariño", agregó.

Ahora, Sodi tendrá que usar un collarín por algún tiempo para el soporte de las zonas afectadas. Hasta el momento, no ha hecho más comentarios sobre su situación de salud.

De acuerdo con el "National Institutes of Health", la conmoción cerebral es un tipo de lesión leve que puede ser causada por un impacto en la cabeza o un movimiento de latigazo repentino que hace que el cerebro rebote o gire dentro del cráneo. Esto podría estirar las células cerebrales y causar cambios químicos que interfieren con la actividad cerebral. Pese a que son catalogadas como leves, estas lesiones deben tomarse con seriedad.

En la mayoría de las personas afectadas por una situación similar, se curan relativamente rápido, pero algunas pueden experimentar a largo plazo efectos en el estado de ánimo, el equilibrio y otros aspectos.

Hay personas que pueden perder el conocimiento por unos momentos tras recibir el impacto en la cabeza y más tarde tener síntomas como náuseas, confusión, mareos, dolor de cabeza, sensibilidad a la luz o al ruido y cambios en los patrones de sueño. El cerebro también necesita descansar, ya que, según investigaciones médicas, se ha demostrado que tanto niños como adultos se benefician al reducir la actividad mental y física por un corto tiempo y retomar las actividades gradualmente.