Presume su disco Camila Fernández

Camila Fernández pisa fuerte en el género del regional mexicano con el lanzamiento de La Fernández, álbum con el que espera colocarse como una de las voces más poderosas en la música en el País.

Para promover el disco, la joven intérprete lanzó "La Loca Era Yo", una sentida balada ranchera en la que le canta a un hombre que la trató con frialdad y dilapidó su relación.

"Acompañada por el característico sonido del mariachi, Camila nos regala otro himno de despecho, con el cual muchas mujeres (y varios hombres) podrán sentirse identificadas", explica Universal Music en un comunicado de prensa. "Es muy común la historia de la pareja que, tras dejarnos, decide hacer todo eso que no pudo (o no quería) hacer para salvar la relación".

El video oficial de "La Loca Era Yo" lleva a los fans por un relato de transformación y venganza. Al inicio de la historia, Camila conduce un auto a la par que soporta.

"Mientras la canción y el vehículo avanzan, ella se va cambiando tanto su atuendo como su actitud, hasta terminar totalmente empoderada frente a la casa de ese hombre que no supo valorarla y que ahora recibe los filosos versos de la canción".

Además de esta canción y sencillos previos, La Fernández aún cuenta con dos temas inéditos: "De Llorar Se Cansaron Mis Ojos", donde el lamento se transforma en resignación, y "Lo Sabía", una confesión de amor con toda la intensidad de la tradición ranchera.

Asimismo, Camila sigue con participación en la exitosa gira De Rey A Rey, donde comparte escenario con su padre, Alejandro Fernández, así como una serie de presentaciones en solitario.

A lo largo de todos los shows, Camila ha mostrado su capacidad para emocionar al público, algo que espera replicar en fechas ya pactadas en destinos como Texas, Arizona, Nevada y California.



