Camila Cabello se arrepiente de otra oportunidad con Shawn Mendes

CIUDAD DE MÉXICO.- La estrella pop Camila Cabello y su expareja, Shawn Mendes, tomaron por sorpresa a sus fanáticos a mediados de 2023 al ser vistos compartiendo momentos románticos en la primera noche del festival Coachella en Indio, California, dos años después de su inesperada ruptura.

Aunque ninguno emitió declaraciones públicas sobre su regreso como pareja, su segundo avistamiento en Los Ángeles confirmó que su encuentro en el evento musical no fue simplemente casual. Sin embargo, posteriormente, la pareja dejó de ser centro de atención.

Recientemente, la propia intérprete de "Havana" abrió su corazón y admitió su arrepentimiento por haber reconectado con el canadiense. En el podcast Call Her Daddy, detalló que la madurez que ha experimentado en los últimos años la llevó a creer que una segunda oportunidad con Shawn no sería exitosa.

"No encajábamos. No se sentía bien. Y creo que, por suerte, ya me encontraba en un momento de mi vida en el que necesitaba menos tiempo para darme cuenta. A los dos nos llevó menos tiempo decir: 'No se siente bien y no tenemos que esforzarnos tanto para hacer que funcione'. Y está bien", expresó.

A pesar de la separación, no hay resentimientos entre ellos, ya que Camila afirma que siempre se preocupará por él y agradece que su ruptura no haya sido conflictiva ni relacionada con traición. "Siempre le querré. Tengo suerte, porque hay gente con exparejas terribles. Y él no lo es. Es una muy buena persona, llena de bondad", añadió.

Actualmente, Cabello se prepara para lanzar su cuarto álbum, un proyecto que refleja su nueva etapa marcada por el autodescubrimiento y la exploración de nuevas experiencias.