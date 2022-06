Cambia de opinión, ahora la apoya

Luego de criticar públicamente su decisión, Charlie Sheen cambió de opinión respecto a la apuesta de su hija de 18 años, Sami Sheen, de abrir su perfil en la red social OnlyFans.

"Denise (Richards, ex esposa del actor y madre de Sami) me ha iluminado con una variedad de puntos destacados, que en mi euforia, pasé por alto y descarté", dijo Charlie, de 56 años, a Us Weekly, a través de su publicista, Jeff Ballard. "Ahora más que nunca, es esencial que Sami tenga un frente de padres unidos en qué confiar, mientras se embarca en esta nueva aventura. A partir de este momento, lo tendrá en abundancia".