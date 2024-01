Buscarán Nolan y Gerwig el premio del gremio de directores

CIUDAD DE MÉXICO.-El Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA) anunció a los nominados de los premios del gremio de cineastas, dándole a Christopher Nolan y su cinta Oppenheimer mayor visibilidad en las menciones.

Este miércoles, la cinta de Nolan fue la más mencionada en las nominaciones de los SAG, donde los actores principales obtuvieron cinco. Ahora, en el ámbito de los directores, el realizador se enfrentará contra los directores de proyectos como Barbie, Los Asesinos de la Luna y Poor Things.

Lesli Linka Glatter, la presidenta del Sindicato de Directores, anunció a los nominados, celebrando las historias que llegaron a la pantalla durante el 2023.

"En un año lleno de tantas películas extraordinarias, los miembros de la DGA han nominado a un grupo increíble de narradores talentosos.

"Sus películas fusionaron destreza técnica con visiones artísticas únicas que capturaron la profundidad de la experiencia humana y dejaron un impacto indeleble en audiencias de todo el mundo. Felicitaciones a estos magníficos directores por sus merecidas nominaciones", se lee en el comunicado del DGA.

Las nominaciones del Sindicato de Directores aclaran el camino para los posibles contendientes en la categoría de Mejor Dirección en los premios Óscar, según The New York Times.

Los reconocimientos serán entregados el sábado 10 de febrero.

Aquí el listado de los nominados.

CINE

Mejor Dirección

Greta Gerwig, Barbie

Yorgos Lanthimos, Poor Things

Christopher Nolan, Oppenheimer

Alexander Payne, The Holdovers

Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

Mejor Dirección Debutante

Cord Jefferson, American Fiction

Manuela Martelli, Chile '76

Noora Niasari, Shayda

A.V. Rockwell, A Thousand and One

Celine Song, Past Lives

Mejor Dirección en documental

Moses Bwayo, Christopher Sharp, Bobi Wine: The People's President

Mstyslav Chernov, 20 Days in Mariupol

Madeleine Gavin, Beyond Utopia

Davis Guggenheim, Still: A Michael J. Fox Movie

D. Smith, Kokomo City

TELEVISIÓN

Director en Serie de Drama

The Last of Us, Peter Hoar (for the episode "Long, Long Time")

Succession, Becky Martin ("Rehearsal")

Succession, Mark Mylod ("Connor's Wedding")

Succession, Andrij Parekh ("America Decides")

Succession, Robert Pulcini and Shari Springer Berman ("Tailgate Party")

Director en Serie de Comedia

Ted Lasso. Erica Dunton ("La Locker Room Aux Folles")

Barry, Bill Hader ("wow")

Ted Lasso, Declan Lowney ("So Long, Farewell")

The Bear, Christopher Storer ("Fishes")

The Bear, Ramy Youssef ("Honeydew")

Dirección en Película de Televisión o Serie Corta

All the Light We Cannot See, Shawn Levy

Lessons in Chemistry, Tara Miele ("Introduction to Chemistry")

Lessons in Chemistry, Millicent Shelton ("Poirot")

Lessons in Chemistry, Sarah Adina Smith ("Her and Him")

Daisy Jones & the Six, Nzingha Stewart ("Track 10: Rock 'n' Roll Suicide")